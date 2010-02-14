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Постер фильма Гениальный папа
6.5
Гениальный папа - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Гениальный папа
6.5

Гениальный папа

, 2010
Father of Invention
США / драма, комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Гениальный папа
6.5
Гениальный папа - Дублированный трейлер
Гениальный папа  Дублированный трейлер

О фильме

Роберт Аксель, эксцентричный изобретатель, считает себя настоящим гуру. Но он теряет все в один миг, когда одно из его изобретений калечит тысячи покупателей. Его ждали тюрьма и 8 лет затворничества, после Аксель готов восстановить свое имя и свою многомиллионную империю. Но пока что ему нужно уговорить свою 22-летнюю дочь пустить его к себе в дом, что бы где-то жить.

В ролях

Кевин Спейси
Кевин Спейси
Роберт Аксель
Хизер Грэм
Хизер Грэм
Фиби
Камилла Бель
Камилла Бель
Claire Axle
Майкл Розенбаум
Eddie the Ex
Вирджиния Мэдсен
Вирджиния Мэдсен
Джон Стамос
Джон Стамос
Steven Leslie
Джонни Ноксвилл
Джонни Ноксвилл
Troy Coangelo
Крэйг Робинсон
Крэйг Робинсон
Рода Гриффис
Рода Гриффис
Anna Anissimova
Donna
Ред Уэст
Sam Bergman
Дэнни Комден
Matt James
Режиссер Трент Купер
Сценарист Джонатан Д. Крэйн, Трент Купер
Композитор Ник Урата
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в мире 14 февраля 2010
Дата выхода
3 ноября 2011 Россия Art Pictures Media
3 ноября 2011 Беларусь
15 февраля 2010 Германия
3 ноября 2011 Казахстан
14 февраля 2010 США
3 ноября 2011 Украина
MPAA PG-13
Сборы в мире $97 778
Производство Horizon Entertainment, Pangea Media Group, K. JAM Media
Другие названия
Father of Invention, El padre de los inventos, O Pai das Invenções, Cha Đẻ Của Những Sáng Chế, Daddy's Home, Détestable papa, Genialus tėtis, Leiutiste isa, Professione inventore, Reinventing Robert Axle, Robert Axle, Selfmade-Dad - Not macht erfinderisch, Гениальный папа

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Гениальный папа - Дублированный трейлер
Гениальный папа Дублированный трейлер
Гениальный папа - Трейлер
Гениальный папа Трейлер
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