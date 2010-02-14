Роберт Аксель, эксцентричный изобретатель, считает себя настоящим гуру. Но он теряет все в один миг, когда одно из его изобретений калечит тысячи покупателей. Его ждали тюрьма и 8 лет затворничества, после Аксель готов восстановить свое имя и свою многомиллионную империю. Но пока что ему нужно уговорить свою 22-летнюю дочь пустить его к себе в дом, что бы где-то жить.
ПроизводствоHorizon Entertainment, Pangea Media Group, K. JAM Media
Другие названия
Father of Invention, El padre de los inventos, O Pai das Invenções, Cha Đẻ Của Những Sáng Chế, Daddy's Home, Détestable papa, Genialus tėtis, Leiutiste isa, Professione inventore, Reinventing Robert Axle, Robert Axle, Selfmade-Dad - Not macht erfinderisch, Гениальный папа