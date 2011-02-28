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Богатая чета с ребёнком приезжает из США в Италию. Неспешные прогулки по Неаполю, красивые витрины рождественских магазинов, предвкушение покупок — всё это расслабляет и настраивает на праздничный лад. Воспользовавшись родительской невнимательностью, их сын отстаёт, затерявшись в толпе. Но отыскать его будет не так просто: у этого города есть и свои тайны.
|25 мая 2011
|Россия
|16+
|28 февраля 2011
|Великобритания
|25 мая 2011
|Казахстан
|25 мая 2011
|Украина