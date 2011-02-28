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Постер фильма Целое семейство
6.5
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6.5

Целое семейство

, 2011
The Wholly Family
Италия, США / драма, короткометражный / 18+
Постер фильма Целое семейство
6.5

О фильме

Богатая чета с ребёнком приезжает из США в Италию. Неспешные прогулки по Неаполю, красивые витрины рождественских магазинов, предвкушение покупок — всё это расслабляет и настраивает на праздничный лад. Воспользовавшись родительской невнимательностью, их сын отстаёт, затерявшись в толпе. Но отыскать его будет не так просто: у этого города есть и свои тайны.

В ролях

Пьетро Ботте
Pulcinella 2
Кристиана Капотонди
Кристиана Капотонди
Madre
Гвидо Примичиле Карафа
Pulcinella 4
Нико Кирасола
Николас Коннолли
Jake
Douglas Dean
Padre
Серджо Солли
Venditore di pastori
Giuseppe Gavazzi
Pulcinella on Bed
Massimo De Luca
Fat Pulcinella & Maitre D'
Антонио Иуорио
Pulcinella 1
Fanny La Monica
Pulcinella 3
Режиссер Терри Гиллиам
Сценарист Терри Гиллиам
Композитор Даниэль Сепе
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия / США
Продолжительность 20 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 28 февраля 2011
Дата выхода
25 мая 2011 Россия 16+
28 февраля 2011 Великобритания
25 мая 2011 Казахстан
25 мая 2011 Украина
Производство Blue Door Soc. Coop, Pastificio Garofalo
Другие названия
The Wholly Family, Świetna rodzina, Αγρία οικογένεια, Целое семейство

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 15 голосов
6.4 IMDb

Отзывы о фильме

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