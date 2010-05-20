Игра без правил, 2010

В феврале 2002 года ЦРУ посылает бывшего посла Джозефа Уилсона в Нигер для расследования дела о возможной продаже Ираку оружия массового поражения. Уилсон не только не нашел подтверждений фактов такой торговли, но и доказал, что документы, на которые ссылалась администрация Буша при обосновании вторжения в Ирак, являются не правдивыми.

В июле 2003 года Джозеф Уилсон неоднократно публично заявляет, что США вторглись в Ирак под совершенно надуманным предлогом. Вскоре была предпринята попытка дискредитации Джозефа Уилсона: секретарь тогдашнего вице-президента США Дика Чейни Льюис Либби разгласил журналистам конфиденциальную информацию о том, что супруга экс-посла является агентом ЦРУ. Этот поступок не только поставил под угрозу жизнь самой госпожи Уилсон, но и стал поводом для громкого политического скандала.