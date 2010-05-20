Игра без правил, 2010

Главная героиня фильма, Валери Плейм Уилсон, является секретным агентом ЦРУ, но об этом знают лишь ее близкие - мать и муж Джозеф. Конфликт в Персидском заливе обостряется, ходят слухи, что Ирак заключил сделку с создателями ядерного оружия. Власти США намерены отправить в Ирак разведчика, который мог бы разузнать о реальном положении дел. Таким надежным человеком оказывается муж Валери, посол США в Габоне. Джозеф отправляется в эпицентр военного конфликта, и, не обнаружив никаких подтверждений закупки ядерного оружия, докладывает об этом начальству. Однако скоро президент США публично заявляет об обратном. В ряде статей Джозеф пытается опровергнуть его слова, не подозревая, чем это обернется для него и Валери…
В феврале 2002 года ЦРУ посылает бывшего посла Джозефа Уилсона в Нигер для расследования дела о возможной продаже Ираку оружия массового поражения. Уилсон не только не нашел подтверждений фактов такой торговли, но и доказал, что документы, на которые ссылалась администрация Буша при обосновании вторжения в Ирак, являются не правдивыми.
В июле 2003 года Джозеф Уилсон неоднократно публично заявляет, что США вторглись в Ирак под совершенно надуманным предлогом. Вскоре была предпринята попытка дискредитации Джозефа Уилсона: секретарь тогдашнего вице-президента США Дика Чейни Льюис Либби разгласил журналистам конфиденциальную информацию о том, что супруга экс-посла является агентом ЦРУ. Этот поступок не только поставил под угрозу жизнь самой госпожи Уилсон, но и стал поводом для громкого политического скандала.