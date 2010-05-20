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Игра без правил Игра без правил
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Игра без правил, 2010

2010 / США
7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главная героиня фильма, Валери Плейм Уилсон, является секретным агентом ЦРУ, но об этом знают лишь ее близкие - мать и муж Джозеф. Конфликт в Персидском заливе обостряется, ходят слухи, что Ирак заключил сделку с создателями ядерного оружия. Власти США намерены отправить в Ирак разведчика, который мог бы разузнать о реальном положении дел. Таким надежным человеком оказывается муж Валери, посол США в Габоне. Джозеф отправляется в эпицентр военного конфликта, и, не обнаружив никаких подтверждений закупки ядерного оружия, докладывает об этом начальству. Однако скоро президент США публично заявляет об обратном. В ряде статей Джозеф пытается опровергнуть его слова, не подозревая, чем это обернется для него и Валери…

  • Фильм основан на реальных событиях. Авторы сценария опирались на книги Валери Плейм Уилсон “Игра без правил: Как я была секретным агентом и как меня предал Белый дом” (2007) и Джозефа Уилсона “Политика правды: воспоминания дипломата” (2004).
  • Согласно первоначальному замыслу, главные роли в ленте должны были исполнить Николь Кидман и Рассел Кроу. 
  • “Игра без правил” - третий совместный фильм Наоми Уоттс (Валери Плейм Уилсон) и Шона Пенна (Джозеф Уилсон). Ранее актеры снимались вместе в картинах “21 грамм” (2003) и “Убить президента. Покушение на Ричарда Никсона” (2004). 

В феврале 2002 года ЦРУ посылает бывшего посла Джозефа Уилсона в Нигер для расследования дела о возможной продаже Ираку оружия массового поражения. Уилсон не только не нашел подтверждений фактов такой торговли, но и доказал, что документы, на которые ссылалась администрация Буша при обосновании вторжения в Ирак, являются не правдивыми.

В июле 2003 года Джозеф Уилсон неоднократно публично заявляет, что США вторглись в Ирак под совершенно надуманным предлогом. Вскоре была предпринята попытка дискредитации Джозефа Уилсона: секретарь тогдашнего вице-президента США Дика Чейни Льюис Либби разгласил журналистам конфиденциальную информацию о том, что супруга экс-посла является агентом ЦРУ. Этот поступок не только поставил под угрозу жизнь самой госпожи Уилсон, но и стал поводом для громкого политического скандала.

7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 2 часа 24 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в России 2 июня 2011
Премьера в мире 20 мая 2010
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Даг Лайман
Даг Лайман
В ролях
Шон Пенн
Шон Пенн
Наоми Уоттс
Наоми Уоттс
Тай Буррелл
Тай Буррелл
Сэм Шепард
Сэм Шепард
Брюс МакГилл
Брюс МакГилл
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
izolda_78 2 апреля 2015, 12:51
А скажите пожалуйста почему этот фильм не прошел у нас в прокате? Я жду жду, а его все нет...
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