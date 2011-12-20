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Мой парень - ангел Мой парень - ангел
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Мой парень - ангел, 2011

2011 / Россия
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Рождественская романтическая комедия о студентке геологического факультета Саше Николаевой, которая в канун Нового года по нелепой случайности выпадает из окна и попадает прямо в руки настоящего ангела. Спустившийся с небес Серафим ничем не отличается от любого случайного прохожего, но ему приходится приложить немало усилий, чтобы адаптироваться в непривычном для себя современном мегаполисе, доказав при этом не верящей в чудеса Саше, что ангелы на самом деле существуют.

  • Сценарий фильма создан по мотивам повести «Рождественский ангел» Марка Арена.
  • Съемки картины стартовали 3 января 2011 года, чтобы кинематографисты могли застать на тот момент еще праздничную новогоднюю Москву. Сцены снимали в старой квартире на Новослобоской, на Волхонке и Моховой, в институте им. Баумана, в особняке на Рублевке и в Домодедово. Съемки в аэропорту проходили в ночь на 24 января 2011 года и закончились за несколько часов до взрыва, осуществленного террористом-смертником Магомедом Евлоевым.
  • Во время съемок сцены падения с третьего этажа исполнительница главной роли Анна Старшенбаум отказалась от услуг каскадеров и свои трюки выполняла сама.
  • По словам режиссера Веры Сторожевой, строгое черное пальто, которое на протяжении фильма носит Серафим, – отсылка к “Небу над Берлином” Вима Вендерса.

31 декабря Саше Николаевой повезло. Она упала прямо в руки Ангела. Самого обыкновенного Ангела по имени Серафим. Но разве такое возможно? Теперь Серафиму нужно доказать Саше, в меру циничной современной студентке, что Ангелы на самом деле существуют. Но он не учёл одного — если девушка тебе поверит, она, скорее всего, тебя полюбит. А разве можно влюбиться в Ангела?

6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 20 декабря 2011
Премьера в мире 20 декабря 2011
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Вера Сторожева
Вера Сторожева
В ролях
Артур Смольянинов
Артур Смольянинов
Анна Старшенбаум
Анна Старшенбаум
Сергей Пускепалис
Сергей Пускепалис
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Иван Охлобыстин
Иван Охлобыстин
Все актеры и съемочная группа
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2 декабря 2021 16:30
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