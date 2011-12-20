Мой парень - ангел, 2011

Рождественская романтическая комедия о студентке геологического факультета Саше Николаевой, которая в канун Нового года по нелепой случайности выпадает из окна и попадает прямо в руки настоящего ангела. Спустившийся с небес Серафим ничем не отличается от любого случайного прохожего, но ему приходится приложить немало усилий, чтобы адаптироваться в непривычном для себя современном мегаполисе, доказав при этом не верящей в чудеса Саше, что ангелы на самом деле существуют.
31 декабря Саше Николаевой повезло. Она упала прямо в руки Ангела. Самого обыкновенного Ангела по имени Серафим. Но разве такое возможно? Теперь Серафиму нужно доказать Саше, в меру циничной современной студентке, что Ангелы на самом деле существуют. Но он не учёл одного — если девушка тебе поверит, она, скорее всего, тебя полюбит. А разве можно влюбиться в Ангела?