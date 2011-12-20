Мой парень - ангел, 2011

31 декабря Саше Николаевой повезло. Она упала прямо в руки Ангела. Самого обыкновенного Ангела по имени Серафим. Но разве такое возможно? Теперь Серафиму нужно доказать Саше, в меру циничной современной студентке, что Ангелы на самом деле существуют. Но он не учёл одного — если девушка тебе поверит, она, скорее всего, тебя полюбит. А разве можно влюбиться в Ангела?