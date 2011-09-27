Ронал-варвар 3D, 2011

Ронал – необыкновеннейший варвар на всей планете. Ему совершенно не до завоеваний и торжественных пиршеств, и битвы его абсолютно не интересуют. Он рано потерял родителей, рос с дядей и подвергался насмешкам со стороны соплеменников за отсутствие воинских талантов. Заветное желание Ронала – просто жить спокойно, чтобы никто не донимал его глупостями, но злой рок распоряжается его судьбой по-другому. Злобный Вольказар, принц из другого племени, собирается принести в жертву древним божествам всех варваров на земле, чтобы поработить мир. Ронал – единственный представитель своего рода, оставшийся на свободе, и теперь ему нужно спасти свой плененный народ. Его сопровождает воинственная дева Зандра, ратующая за феминизм и имеющая своеобразное мнение об общепринятых ценностях, немного нетрадиционный эльф с нарциссическим характером Эльрик и легкомысленный бард Алибер с лютней. Героям нужно пройти множество тяжелых испытаний, узнать друг друга с новой стороны, поверить в себя и даже обрести настоящую любовь.
Ронал — самый нетипичный варвар на Земле. Его не интересуют ни битвы, ни завоевания, ни пиры. Больше всего на свете ему хочется, чтобы все просто оставили его в покое. Но судьба распоряжается иначе. Однажды злобный принц Вольказар, вождь враждебного племени, захватывает всех варваров в плен, чтобы принести их в жертву древним богам и обрести власть над миром. На свободе остается лишь Ронал. И теперь ему вместе с безалаберным бардом Алибером, мускулистой девой-воительницей Зандрой и эльфом-метросексуалом Эльриком предстоит пройти множество испытаний, чтобы освободить свой народ, обрести веру в себя и… найти любовь.