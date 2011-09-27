Ронал-варвар 3D, 2011

Ронал – необыкновеннейший варвар на всей планете. Ему совершенно не до завоеваний и торжественных пиршеств, и битвы его абсолютно не интересуют. Он рано потерял родителей, рос с дядей и подвергался насмешкам со стороны соплеменников за отсутствие воинских талантов. Заветное желание Ронала – просто жить спокойно, чтобы никто не донимал его глупостями, но злой рок распоряжается его судьбой по-другому. Злобный Вольказар, принц из другого племени, собирается принести в жертву древним божествам всех варваров на земле, чтобы поработить мир. Ронал – единственный представитель своего рода, оставшийся на свободе, и теперь ему нужно спасти свой плененный народ. Его сопровождает воинственная дева Зандра, ратующая за феминизм и имеющая своеобразное мнение об общепринятых ценностях, немного нетрадиционный эльф с нарциссическим характером Эльрик и легкомысленный бард Алибер с лютней. Героям нужно пройти множество тяжелых испытаний, узнать друг друга с новой стороны, поверить в себя и даже обрести настоящую любовь.