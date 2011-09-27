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Ронал-варвар 3D Ронал-варвар 3D
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Ronal barbaren

Ронал-варвар 3D, 2011

2011 / Дания
7.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Ронал – необыкновеннейший варвар на всей планете. Ему совершенно не до завоеваний и торжественных пиршеств, и битвы его абсолютно не интересуют. Он рано потерял родителей, рос с дядей и подвергался насмешкам со стороны соплеменников за отсутствие воинских талантов. Заветное желание Ронала – просто жить спокойно, чтобы никто не донимал его глупостями, но злой рок распоряжается его судьбой по-другому. Злобный Вольказар, принц из другого племени, собирается принести в жертву древним божествам всех варваров на земле, чтобы поработить мир. Ронал – единственный представитель своего рода, оставшийся на свободе, и теперь ему нужно спасти свой плененный народ. Его сопровождает воинственная дева Зандра, ратующая за феминизм и имеющая своеобразное мнение об общепринятых ценностях, немного нетрадиционный эльф с нарциссическим характером Эльрик и легкомысленный бард Алибер с лютней. Героям нужно пройти множество тяжелых испытаний, узнать друг друга с новой стороны, поверить в себя и даже обрести настоящую любовь. 

  • Ронал – образ-пародия на Конана-варвара, персонажа известной серии повестей Говарда. Ронал – полная противоположность своего знаменитого прототипа, мужественного и воинственного варвара с недюжинной физической силой.
  • Волькозар, главный антагонист мультфильма – гибрид мага Саурона из произведений Толкина и Дата Вейдера, злодея из «Звездных войн».
  • Бар, в котором Ронал встречается с проводником – отсылка к заведению в киноленте «От заката до рассвета», снятой Тарантино.
  • В мультфильме можно заметить много отсылок к «Властелину колец» – от появления эльфа до иллюстрации с кольцом Всевластия в одном из фолиантов.
  • Заал создан по образу главного противника в Диабло, известной компьютерной игре.
  • Русскоязычная озвучка создавалась с участием популярных личностей. В дубляже поработали Никита Джигурда, Александр Пушной, Сергей Шнуров, Мария Кожевникова и Эвелина Бледанс.
  • «Ронал-варвар» в чем-то схож с мультфильмом «Как приручить дракона».
  • Продюсерская компания из Китая – Twinkie Film – купила авторские права, намереваясь снять ремейк, но уже не мультипликационный, а с настоящими актерами.
  • «Ронал-варвар» – третий общий проект Липски, Андерсена и Кристофферсена.
  • Для проката в США американцы создали новую версию дубляжа, чтобы убрать из озвучки нецензурные выражения, откровенно похабные шутки и оставить низкий возрастной рейтинг мультфильма.
  • Тин Клиент сказал, что у мультфильма хороший потенциал благодаря проработанному сюжету и качественному провокационному юмору.
  • Над комической составляющей создателям пришлось поработать, чтобы сделать шутки более универсальными, понятными широкой аудитории. Предыдущий их проект, «Экспедиции на Сатурн» содержала достаточно специфический юмор, не совсем понятный за пределами Дании.
  • Высмеивание фильмов в жанре фантастики и непобедимых героев в пафосных брутальных костюмах – основная идейная нить, проходящая через все повествование.
  • Мультфильм получил большое количество положительных отзывов как от зрителей, так и от представителей кинопрессы.
  • Ронал – главный сатирический персонаж, но остальные герои фильма также написаны в пародийном ключе.
  • Продюсирование мультфильма поддержал Датский киноинститут.
  • В планах кинокомпании – выпустить сиквел о приключениях повзрослевшего и возмужавшего Ронала и его друзей.
  • Из-за специфического юмора, содержащего достаточно много шуток «ниже пояса», фильм не рекомендуется для просмотра детям младше четырнадцати лет.

Ронал — самый нетипичный варвар на Земле. Его не интересуют ни битвы, ни завоевания, ни пиры. Больше всего на свете ему хочется, чтобы все просто оставили его в покое. Но судьба распоряжается иначе. Однажды злобный принц Вольказар, вождь враждебного племени, захватывает всех варваров в плен, чтобы принести их в жертву древним богам и обрести власть над миром. На свободе остается лишь Ронал. И теперь ему вместе с безалаберным бардом Алибером, мускулистой девой-воительницей Зандрой и эльфом-метросексуалом Эльриком предстоит пройти множество испытаний, чтобы освободить свой народ, обрести веру в себя и… найти любовь.

7.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 1 декабря 2011
Премьера в мире 27 сентября 2011
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Крестен Вестбьерг Андерсен
В ролях
Андерс Юль
Лерке Винтер Андерсен
Брайан Лукке
Ларс Миккельсен
Ларс Миккельсен
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Ронал-варвар 3D 10 постеров
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Ронал-варвар 3D смотреть онлайн

Ронал-варвар 3D
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