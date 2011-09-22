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Виски с молоком Виски с молоком
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Whisky c молоком

Виски с молоком, 2010

2010 / Россия / Польша
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10 голосов Рейтинг IMDb: 3
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О фильме

О любви глухонемой продавщицы цветов и музыканта...

5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в России 22 сентября 2011
Премьера в мире 22 сентября 2011
Возраст 16+
Прокатчик Панорама Кино
Режиссер
Александр Михайлов
Александр Михайлов
В ролях
Александр Лазарев
Александр Лазарев
Ядвига Янковска-Чесьляк
Наталья Хохлова
Фархад Махмудов
Фархад Махмудов
Радослав Пазура
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Виски с молоком 1 постер
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