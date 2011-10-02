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Бесприданница, 2011

2011 / Россия
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О фильме

Современное переложение пьесы Островского. Лариса — девушка из простой семьи оказывается преданной любимым человеком Сергеем Паратовым. Любви он предпочитает брак по расчету. В эту игру оказываются втянутыми еще трое мужчин: Василий Вожжеватов — друг детства Ларисы и соратник Паратова, Михаил Кнуров — конкурент по бизнесу Паратова и отвергнутый Ларисой претендент на ее любовь, Юрий Карандышев — честный, а потому бедный военнослужащий, искренне влюбленный в Ларису и в одиночку противостоящий богатству и коварству остальных мужчин. Каков будет финал?

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Продолжительность 2 часа 40 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 2 октября 2011
Премьера в мире 2 октября 2011
Возраст 16+
Режиссер
Андрес Пуустусмаа
Андрес Пуустусмаа
В ролях
Марина Александрова
Марина Александрова
Дмитрий Исаев
Анастасия Клюева
Анастасия Клюева
Кирилл Кяро
Кирилл Кяро
Ирина Розанова
Ирина Розанова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бесприданница 1 постер
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