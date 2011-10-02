Бесприданница, 2011

Современное переложение пьесы Островского. Лариса — девушка из простой семьи оказывается преданной любимым человеком Сергеем Паратовым. Любви он предпочитает брак по расчету. В эту игру оказываются втянутыми еще трое мужчин: Василий Вожжеватов — друг детства Ларисы и соратник Паратова, Михаил Кнуров — конкурент по бизнесу Паратова и отвергнутый Ларисой претендент на ее любовь, Юрий Карандышев — честный, а потому бедный военнослужащий, искренне влюбленный в Ларису и в одиночку противостоящий богатству и коварству остальных мужчин. Каков будет финал?