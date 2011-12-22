Дед Мороз всегда звонит… трижды!, 2011

Эта история началась в канун Нового Года в обычной московской семье. У главных героев все, как у других людей. Свои проблемы, ссоры и примирения. Незадолго до главного зимнего праздника они начинают готовиться к нему. Но все идет не по новогоднему сценарию. Ребенок замучил всех вопросами, придет ли Дед Мороз. Теща поссорилась с зятем. А супруга пытается решить все проблемы в перерывах между приготовлением салатов.

В самый разгар праздничных баталий главный герой, которого считают возмутителем спокойствия, решает спрятаться в туалете. Но он не учел, что теща недавно поменяла дверь на антикварную. И открыть ее окажется совсем не так просто, как обычную. И вот праздник в разгаре, а глава семьи заперт в уборной и не может выйти. Чем не повод разобраться в себе и попытаться восстановить мир в семье?