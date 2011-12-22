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Father Frost always calls ... thrice!

Дед Мороз всегда звонит… трижды!, 2011

2011 / Россия
5.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Эта история началась в канун Нового Года в обычной московской семье. У главных героев все, как у других людей. Свои проблемы, ссоры и примирения. Незадолго до главного зимнего праздника они начинают готовиться к нему. Но все идет не по новогоднему сценарию. Ребенок замучил всех вопросами, придет ли Дед Мороз. Теща поссорилась с зятем. А супруга пытается решить все проблемы в перерывах между приготовлением салатов.

В самый разгар праздничных баталий главный герой, которого считают возмутителем спокойствия, решает спрятаться в туалете. Но он не учел, что теща недавно поменяла дверь на антикварную. И открыть ее окажется совсем не так просто, как обычную. И вот праздник в разгаре, а глава семьи заперт в уборной и не может выйти. Чем не повод разобраться в себе и попытаться восстановить мир в семье?

  • Продолжительность ленты составляет ровно 100 минут.
  • Первоначально фильм планировали выпустить на экраны в Старый Новый год. Однако дату премьеры перенести на 2 января.
  • Картина снималась специально для телевидения и вышла в 2012 году. При этом релиз на DVD выпущен 22 декабря 2011 года.
  • Действие праздничной комедии разворачивается за 4 часа до боя курантов и заканчивается с наступлением нового года.
  • В ходе повествования рассказываются несколько разных историй, которые затем переплетаются в финале.
  • В фильме снялись несколько известных актеров. В их числе Максим Виторган, который прославился после съемок в «Дне выборов», «Дне радио» и «О чем говорят мужчины», а также Максим Матвеев, появившийся в мюзикле «Стиляги». Кроме того, на экране мы видим Михаила Трухина, полюбившегося зрителям после съемок в сериале «Убойная сила».
  • Режиссером картины стал Константин Статский. Он же написал сценарий.
  • В комедии также снялся известный певец Валерий Меладзе. Ему досталась роль Деда Мороза. По сценарию, персонаж страдает от алкогольной зависимости, из-за чего постоянно путает подарки и приносит их не в те дома.
  • Валерия Меладзе специально пригласили на роль Деда Мороза. Идея пришла в голову режиссеру. Константин Статский долго думал о том, кто из известных актеров сможет воплотить этот образ на экране. Однажды его осенило, что это должен быть настоящий любимец публики, появление которого в кадре удивило и порадовало бы зрителей. Так появилась идея пригласить на роль знаменитого певца. Сначала он является в традиционном облачении и с бородой, а уже затем зрители понимают, кто играет новогоднего персонажа.
  • Певец на удивление легко согласился на съемки в комедии. Позднее он признавался, что не находил в себе актерского таланта. Поэтому никогда не пытался пробиться в полнометражное кино, а занимался любимым делом – музыкой. Однако его быстро уговорили попробовать, и он согласился. В первый день съемок музыкант испытывал стеснение, однако быстро расслабился, поскольку на съемочной площадке царила дружеская обстановка.
  • В одном из эпизодов герои Максима Виторгана и Равшаны Курковой исполняют песню. Это композиция авторства Юрия Антонова «Двадцать лет спустя».
  • Роль вечно недовольной типичной тещи в этом фильме досталась Татьяне Васильевой. Это уже не первый подобный персонаж, которого играет актриса. Ранее она появилась в сериале «Сваты». В шестом сезоне она также исполнила роль тещи одного из главных героев.
  • Эта картина не так часто появляется в рейтингах фильмов новогодней тематики. К тому же, ее редко показывают по телевизору даже во время праздничных каникул. Многие поклонники фильма считают это несправедливым, поскольку относят его к действительно стоящим новогодним комедиям.

В обычной московской семье предпраздничный переполох. В канун Нового года, глава семейства ссорится с тещей, а жена пытается помирить воюющих, при этом, успевая накрывать на стол. В самый разгар скандала, главный герой оказывается запертым в уборной, без возможности выйти. Это заточение станет отличным поводом поразмыслить и восстановить мир.

5.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 22 декабря 2011
Премьера в мире 22 декабря 2011
Возраст 16+
Режиссер
Константин Статский
Константин Статский
В ролях
Максим Виторган
Максим Виторган
Татьяна Васильева
Татьяна Васильева
Максим Матвеев
Максим Матвеев
Михаил Трухин
Михаил Трухин
Андрей Фролов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Дед Мороз всегда звонит… трижды! 1 постер
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1 декабря 2021 18:48
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