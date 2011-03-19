Прирожденный гонщик, 2011

Главный герой фильма, 17-летний Дэнни Крюгер, несмотря на юный возраст, уже состоит в национальной гоночной команде. Парень гордится собой и мечтает о карьере гонщика, но один случай обрушивает его с небес на землю. Получив в подарок от спонсоров крутой автомобиль, Дэнни поддается соблазну и принимает участие в уличных гонках. Соревнование заканчиваются трагически - юноша на полном ходу врезается в полицейскую машину. К счастью, пострадавших в аварии нет, но Дэнни после скандала исключают из сборной. Чтобы отвлечь сына от переживаний, мать отправляет его в гости к отцу, бывшему гонщику. Отношения между ними складываются непросто, но в конечном итоге именно отец вдохновляет Дэнни на новые победы…