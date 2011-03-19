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Прирожденный гонщик Прирожденный гонщик
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Born to Race

Прирожденный гонщик, 2011

2011 / США
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главный герой фильма, 17-летний Дэнни Крюгер, несмотря на юный возраст, уже состоит в национальной гоночной команде. Парень гордится собой и мечтает о карьере гонщика, но один случай обрушивает его с небес на землю. Получив в подарок от спонсоров крутой автомобиль, Дэнни поддается соблазну и принимает участие в уличных гонках. Соревнование заканчиваются трагически - юноша на полном ходу врезается в полицейскую машину. К счастью, пострадавших в аварии нет, но Дэнни после скандала исключают из сборной. Чтобы отвлечь сына от переживаний, мать отправляет его в гости к отцу, бывшему гонщику. Отношения между ними складываются непросто, но в конечном итоге именно отец вдохновляет Дэнни на новые победы…

  • Идея фильма возникла еще в 2002 году. Однако сценарий долгое время оставался невостребованным и получил воплощение на экране лишь десятилетие спустя.
  • В финальной сцене создатели фильма не стали использовать новеньким Mustang GT 2011 года выпуска. Вместо него в роли “пострадавшей” машины выступил Mustang V6, выпущенный в 2007 году. 
  • Джон Пайпер-Фергюсон (Фрэнк Крюгер) ранее снимался в сериале Casa Grande, сценаристом которого был режиссер “Прирожденного гонщика” Алекс Ранаривело. 
  • Съемки картины проходили в Лос-Анджелесе и Санта-Кларите, штат Калифорния, США. 

Рев мотора, визг тормозов, запредельная скорость — вот то, что по-настоящему интересно 17-летнему Дэнни Крюгеру. Но после аварии с полицейской машиной во время ночной уличной гонки парня отправляют пожить к отцу.

Сам бывший автогонщик, участник НАСКАР, он разделяет страсть сына и помогает ему подготовиться к соревнованиям по дрэг-рейсингу. Старт дан, волнение болельщиков зашкаливает, и нужно доказать противнику и себе что ты — прирожденный гонщик…

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 6 октября 2011
Премьера в мире 19 марта 2011
Возраст 16+
Режиссер
Алекс Ранаривело
В ролях
Джозеф Кросс
Джозеф Кросс
Джон Пайпер-Фергюсон
Джон Пайпер-Фергюсон
Брандо Итон
Николь Бадаан
Шерри Стрингфилд
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Прирожденный гонщик 2 постера
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