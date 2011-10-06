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Мой папа Барышников Мой папа Барышников
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Мой папа Барышников, 2011

2011 / Россия
5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

История подростка Бори Фишкина, ученика престижного Московского хореографического училища при Большом театре. Боря растет без отца, а молодой и ветреной маме часто бывает не до сына. Чтобы удовлетворить любопытство Бори, мать сообщает ему, что его папа находится на “секретном задании”, но случайно брошенная реплика знакомого о сходстве мальчика и легендарного танцовщика Михаила Барышникова наводит Борю на неоднозначные выводы...

  • Картина стала дебютом режиссера Дмитрия Поволоцкого в полном метре. Поволоцкий – выпускник Московского хореографического училища, где разворачивается действие фильма.
  • Поиск продюсеров для фильма велся в рамках питчинга “Кинотавра” в 2010 году. На тот момент проект находился на подготовительной стадии: был готов сценарий и проведен кастинг актеров. В 2011 году картина вернулась на “Кинотавр”, чтобы принять участие в конкурсной программе.
  • Исполнителем главной роли стал Дмитрий Выскубенко, на тот момент являвшийся студентом Московской государственной академии хореографии.
  • Специально для постановки были приобретены официальные права на использование композиций ABBA, Boney M. и звезд советской эстрады 1980-х годов.
  • Съемки фильма прошли в Москве в конце 2010 года.
  • Помимо “Кинотавра”, картина приняла участие в Московском кинофестивале международном кинофестивале в Пусане (Южная Корея), кинофестивале в Ньюпорт-Бич (США), Филадельфийском еврейском кинофестивале” (США) и фестивале российского кино “Спутник над Польшей” (Польша).

Москва, 1986 год. Начинается Перестройка. Обаятельный и неуклюжий мальчик Боря учится в хореографическом училище Большого Театра, любит музыку диско, мечтает танцевать с самой красивой девчонкой в классе и раскрывает удивительную тайну: его отец – великий танцор Михаил Барышников...

Cовременный и жизнеутверждающий взгляд на не столь отдаленную эпоху, когда все мы жили в одинаковых квартирах с одинаковой мебелью и носили одинаковую одежду. А мечтали – быть разными.

5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 6 октября 2011
Премьера в мире 6 октября 2011
Возраст 12+
Прокатчик Каравелла-DDC
Режиссер
Дмитрий Поволоцкий
В ролях
Дмитрий Выскубенко
Анна Михалкова
Анна Михалкова
Анатолий Кот
Анатолий Кот
Ксения Суркова
Ксения Суркова
Сергей Сосновский
Сергей Сосновский
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мой папа Барышников 2 постера
Кинофестиваль Кинотавр Приз им. М. Таривердиева «За лучшую музыку к фильму»
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Очень понравился всамделешный Барышников. Отрывки из Белых ночей - вау! Такая техника необычная, и абсолютное владение телом. Потом лазила по… Читать дальше…
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