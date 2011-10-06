Мой папа Барышников, 2011

История подростка Бори Фишкина, ученика престижного Московского хореографического училища при Большом театре. Боря растет без отца, а молодой и ветреной маме часто бывает не до сына. Чтобы удовлетворить любопытство Бори, мать сообщает ему, что его папа находится на “секретном задании”, но случайно брошенная реплика знакомого о сходстве мальчика и легендарного танцовщика Михаила Барышникова наводит Борю на неоднозначные выводы...
Москва, 1986 год. Начинается Перестройка. Обаятельный и неуклюжий мальчик Боря учится в хореографическом училище Большого Театра, любит музыку диско, мечтает танцевать с самой красивой девчонкой в классе и раскрывает удивительную тайну: его отец – великий танцор Михаил Барышников...
Cовременный и жизнеутверждающий взгляд на не столь отдаленную эпоху, когда все мы жили в одинаковых квартирах с одинаковой мебелью и носили одинаковую одежду. А мечтали – быть разными.