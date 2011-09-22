Рейдер, 2010

Действие фильма разворачивается в крупном НИИ, расположенном в подмосковном городе Тригорске. Предприятие оказывается в руках рейдеров - вооруженные люди врываются в кабинет директора Александра Батракова, чтобы предъявить необходимые документы и известить его о смене власти. Мужчине ничего не остается, как покинуть здание, однако в спецпомещении НИИ забаррикадировался вооруженный особист Пахомов. Он твердо намерен не допустить захватчиков до секретной разработки, материалы по которой хранятся в этих стенах. Узнав об этом, Батраков звонит адвокату Артему Павлову. Выясняется, что Пахомов - его старый друг, поэтому Павлов немедленно вылетает в Тригорск, чтобы разобраться в произошедшем…