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Рейдер, 2010

2010 / Россия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Действие фильма разворачивается в крупном НИИ, расположенном в подмосковном городе Тригорске. Предприятие оказывается в руках рейдеров - вооруженные люди врываются в кабинет директора Александра Батракова, чтобы предъявить необходимые документы и известить его о смене власти. Мужчине ничего не остается, как покинуть здание, однако в спецпомещении НИИ забаррикадировался вооруженный особист Пахомов. Он твердо намерен не допустить захватчиков до секретной разработки, материалы по которой хранятся в этих стенах. Узнав об этом, Батраков звонит адвокату Артему Павлову. Выясняется, что Пахомов - его старый друг, поэтому Павлов немедленно вылетает в Тригорск, чтобы разобраться в произошедшем…  

  • В основе сценария - одноименный роман российского адвоката, телеведущего и писателя Павла Астахова. При этом детали сюжета, как и финал, были изменены. 
  • “Рейдер” - третий фильм, в котором снимались вместе Егор Бероев (Артем Павлов) и Виктор Раков (Сергей Колесов). Ранее актеры работали на съемочных площадках сериалов “Девять неизвестных” (2006) и “Адмиралъ” (телевизионная версия, 2009). 
  • Владимир Стеклов (Александр Батраков) и Валентина Талызина (Ольга Григорьева) снимались вместе в сериалах “Петербургские тайны” (1994), “Сыщики” (2001), “Исцеление любовью” (2004), “Откровения” (2011). 

История противостояния известного адвоката Павлова и могущественного рейдера Спирского. Спирский занимается недружественным поглощением предприятий, работает на заказчиков. Во время одного из своих рейдов Спирский убивает хорошего друга Павлова и тем самым переходит ему дорогу...Кто окажется сильнее — знаменитый адвокат со связями в высших кругах, или рейдер, который ради денег не остановится ни перед чем, и готов по трупам идти к своей цели?

5.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в России 18 октября 2011
Премьера в мире 22 сентября 2011
Возраст 16+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Всеволод Аравин
В ролях
Егор Бероев
Егор Бероев
Виталий Хаев
Виталий Хаев
Роман Полянский
Роман Полянский
Карина Андоленко
Карина Андоленко
Екатерина Вилкова
Екатерина Вилкова
Все актеры и съемочная группа
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Павел Куличенко 5 марта 2023, 15:26
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