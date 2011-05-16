Очень плохая училка, 2011

Когда ее богатый жених разрывает отношения, надеявшаяся на его деньги Элизабет Хэлси возвращается в среднюю школу: она ужасный учитель, но мечтает накопить на операцию по увеличении груди. Мечты становятся реальностью, когда героиня узнает, что Скотт, новый учитель, оказывается сказочно богатым, и героиня решает стать лучшим учителем школы, чтобы завоевать его сердце. С ней соперничает Эми, веселая и болезненная женщина, которая ищет компромат на Элизабет, пытаясь добраться до постели Скотта и его денег. Сможет ли героиня получить свою новую грудь?
Учительница средних классов живет гламурной жизнью светской львицы, ходит на работу как на вечеринку и мечтает об увеличении объема собственного бюста. Однако после внезапного разрыва с богатым бойфрендом ее образ жизни резко меняется, хотя сама она это осознает не сразу. Но когда в их школу приходит новый преподаватель, она совершенно теряет голову и начинает охоту за… деньгами.