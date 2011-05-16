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Очень плохая училка Очень плохая училка
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Bad Teacher

Очень плохая училка, 2011

2011 / США
7.6 Оцените
90 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Когда ее богатый жених разрывает отношения, надеявшаяся на его деньги Элизабет Хэлси возвращается в среднюю школу: она ужасный учитель, но мечтает накопить на операцию по увеличении груди. Мечты становятся реальностью, когда героиня узнает, что Скотт, новый учитель, оказывается сказочно богатым, и героиня решает стать лучшим учителем школы, чтобы завоевать его сердце. С ней соперничает Эми, веселая и болезненная женщина, которая ищет компромат на Элизабет, пытаясь добраться до постели Скотта и его денег. Сможет ли героиня получить свою новую грудь? 

  • На протяжении всего фильма исполнившая главную роль актриса Кэмерон Диаз носит в основном туфли от Christian Louboutin. Это связано с контрактом между продюсерами фильма и самим Лабутеном на продвижение обуви с красной подошвой его компании.
  • В начале фильма Элизабет смотрит на разворот журнала о прибытии знаменитостей на «красную дорожку», чтобы решить, какую грудь она хочет для операции по имплантации. На фотографиях изображены Хизер Грэм на Золотом глобусе, Кэти Перри на Ярмарке тщеславия и Роуз Макгоуэн на ужине перед Оскаром. Диас также появлялась на красной дорожке на всех трех этих мероприятиях.
  • Филлис Смит получила роль в «Головоломке» благодаря своей игре в этом фильме. 

Учительница средних классов живет гламурной жизнью светской львицы, ходит на работу как на вечеринку и мечтает об увеличении объема собственного бюста. Однако после внезапного разрыва с богатым бойфрендом ее образ жизни резко меняется, хотя сама она это осознает не сразу. Но когда в их школу приходит новый преподаватель, она совершенно теряет голову и начинает охоту за… деньгами.

7.6 Оцените
90 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в России 7 июля 2011
Премьера в мире 16 мая 2011
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Джейк Кэздан
Джейк Кэздан
В ролях
Камерон Диаз
Камерон Диаз
Джастин Тимберлейк
Джастин Тимберлейк
Люси Панч
Люси Панч
Джейсон Сигел
Джейсон Сигел
Филлис Смит
Филлис Смит
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Очень плохая училка 6 постеров
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Очень плохая училка
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