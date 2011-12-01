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Высоцкий. Спасибо, что живой Высоцкий. Спасибо, что живой
Киноафиша Фильмы Высоцкий. Спасибо, что живой

Высоцкий. Спасибо, что живой, 2011

2011 / Россия
7.6 Оцените
143 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме
Сенсационный проект-событие от создателей кассовых хитов российского кинематографа «Дневной дозор», «Адмирал» и «Каникулы строгого режима».
На актера, сыгравшего Высоцкого, накладывали грим в течение 6 часов.
Действие фильма разворачивается в 1979 году, когда на одном из концертов Высоцкому становится плохо с сердцем. Он переживает клиническую смерть.
7.6 Оцените
143 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 1 декабря 2011
Премьера в мире 1 декабря 2011
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Петр Буслов
Петр Буслов
В ролях
Сергей Безруков
Сергей Безруков
Анна Полупанова
Оксана Акиньшина
Оксана Акиньшина
Сергей Шакуров
Сергей Шакуров
Максим Леонидов
Максим Леонидов
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Авторам фильма удалось миновать обеих крайностей, свойственных биографическим историям: копания в грязном белье и сентиментальной душещипательности, что, по современным российским меркам, почти невероятная удача. Однако им совершенно не удалось избежать той беды, которая свойственна подавляющему большинству биографических историй о творческих личностях: здесь нет почти ничего о творчестве. Есть непрерывное коловращение собирательных, полупридуманных персонажей, которые организовывают концерты,…
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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение kofyrin от 12/12/2011 - 15:22:22

Раз пошла такая пьянка...вот из моих любимых:

Палач

Когда я об стену разбил лицо и члены
И… Читать дальше…
Борис 2 апреля 2015, 12:51
Фильм получился. Цельный сценарий, органическая режиссура, великолепная операторская работа и прекрасная игра актёров окружения ВВ. Даже… Читать дальше…
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143 голоса
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Я не узнаю вас в гриме: байопики, которые разочаровали героя или его близких Снимая кино о реальных людях, создатели всегда рискуют. С одной стороны, интерес к выбранной личности гарантированно привлечёт зрителей в кинотеатры. С другой, есть большая опасность, что малейшая художественная вольность будет воспринята как намеренное искажение фактов, а родственники и друзья реального человека обвинят создателей в недобросовестности. В нашей новой подборке мы расскажем вам о фильмах и сериалах, которые вызвали негативную оценку со стороны прототипов главных героев и их близких. 
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16 июня 2021 11:00
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