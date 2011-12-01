Высоцкий. Спасибо, что живой, 2011

Я не узнаю вас в гриме: байопики, которые разочаровали героя или его близких

Снимая кино о реальных людях, создатели всегда рискуют. С одной стороны, интерес к выбранной личности гарантированно привлечёт зрителей в кинотеатры. С другой, есть большая опасность, что малейшая художественная вольность будет воспринята как намеренное искажение фактов, а родственники и друзья реального человека обвинят создателей в недобросовестности. В нашей новой подборке мы расскажем вам о фильмах и сериалах, которые вызвали негативную оценку со стороны прототипов главных героев и их близких.