Бурлеск, 2010

Осиротевшая Али перебирается из провинции в Лос-Анджелес, где ей удается найти работу официанткой в знававшем лучшие времена клубе “Бурлеск”. Заведением управляет опытная певица и танцовщица Тесс, которая с удивлением узнает, что у новой сотрудницы выдающиеся вокальные данные. Постепенно юная Али становится звездой “Бурлеска”, притягивая к себе взгляды как новых друзей, так и недоброжелателей.
Али — молодая амбициозная девушка из маленького городка с чудесным голосом, совсем недавно потеряла своих родителей. Теперь никому не нужная, она отправляется в большой город Лос-Анджелес, где устраивается на работу у Тесс, хозяйки ночного клуба «Бурлеск». За короткое время она находит друзей, поклонников и любовь всей своей жизни. Но может ли сказка длиться вечно? Ведь немало людей завидует этой прекрасной танцовщице…
Не соглашусь с предыдущим оратором
Такой фильм надо смотреть именно в кино на… Читать дальше…