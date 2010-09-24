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Бурлеск Бурлеск
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Burlesque

Бурлеск, 2010

2010 / США
8.1 Оцените
97 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Осиротевшая Али перебирается из провинции в Лос-Анджелес, где ей удается найти работу официанткой в знававшем лучшие времена клубе “Бурлеск”. Заведением управляет опытная певица и танцовщица Тесс, которая с удивлением узнает, что у новой сотрудницы выдающиеся вокальные данные. Постепенно юная Али становится звездой “Бурлеска”, притягивая к себе взгляды как новых друзей, так и недоброжелателей.

  • На роль Никки претендовали Эмма Стоун, Джессика Бил и Линдси Лохан.
  • Исполнительница главной роли Шер сама разработала эскизы нарядов для своей героини.
  • Огромные буквы для слова “Бурлеск” в финальном номере картины обошлись создателям ленты почти в 400 000 долларов.
  • Фотография семилетней Али с мамой на самом деле является реальным снимком юной Кристины Агилеры и ее матери Шелли Кернс.
  • Специально для съемок в “Бурлеске” Кэм Жиганде научился играть на пианино.
  • На роль Маркуса рассматривались кандидатуры Патрика Демпси, Сэма Уортингтона, Кейси Аффлека и Джейми Фокса.
  • Для певицы Шер “Бурлеск” стал первым мюзиклом в кинокарьере.
  • Идея создания этого фильма пришла к Стиву Энтину после того, как в 2002 году он увидел выступление Кристины Агилеры в качестве приглашенной вокалистки для The Pussycat Dolls – группы, создателем которой является брат режиссера Робин Энтин.

Али — молодая амбициозная девушка из маленького городка с чудесным голосом, совсем недавно потеряла своих родителей. Теперь никому не нужная, она отправляется в большой город Лос-Анджелес, где устраивается на работу у Тесс, хозяйки ночного клуба «Бурлеск». За короткое время она находит друзей, поклонников и любовь всей своей жизни. Но может ли сказка длиться вечно? Ведь немало людей завидует этой прекрасной танцовщице…

8.1 Оцените
97 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 27 января 2011
Премьера онлайн 1 марта 2019
Премьера в мире 24 сентября 2010
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Стив Энтин
Стив Энтин
В ролях
Кристина Агилера
Кристина Агилера
Шер
Шер
Кристен Белл
Кристен Белл
Эрик Дэйн
Эрик Дэйн
Кэм Жиганде
Кэм Жиганде
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
Супер кино! Какие голоса, какие танцы, музыка! Посмотрела как раз вчера, а фильм как будто до сих пор перед глазами. О боже, танцевать бы и петь… Читать дальше…
VeraBella 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (ju83, 03/02/2011 - 02:44:30):Смотрите дома этот фильм.
Не соглашусь с предыдущим оратором
Такой фильм надо смотреть именно в кино на… Читать дальше…
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