Пингвины мистера Поппера, 2011

Успешный торговый маклер Том Поппер внезапно получает в качестве наследства от отца-полярника настоящего пингвина, но при попытке вернуть птицу по ошибке становится владельцем еще пяти. Том пока еще даже не подозревает, насколько круто эти нежданные питомцы изменят его жизнь.
Преуспевающий бизнесмен получает в наследство шестерых пингвинов и буквально влюбляется в них. Работа оказывается заброшенной, шикарные апартаменты превращаются в заснеженную обитель, дело даже почти доходит до тюрьмы. Но стоит ли сожалеть о мишуре, пусть даже и золотой, если взамен тебе открывается такой необычный, и вместе с тем такой настоящий мир?
а я прослезился, когда ему на ботинок нагадили… Читать дальше…