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Пингвины мистера Поппера Пингвины мистера Поппера
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Mr. Popper's Penguins

Пингвины мистера Поппера, 2011

2011 / США
7.7 Оцените
61 голос Рейтинг IMDb: 6
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Успешный торговый маклер Том Поппер внезапно получает в качестве наследства от отца-полярника настоящего пингвина, но при попытке вернуть птицу по ошибке становится владельцем еще пяти. Том пока еще даже не подозревает, насколько круто эти нежданные питомцы изменят его жизнь.

  • Сценарий фильма написан по мотивам одноименной книги Ричарда и Флоренс Атуотеров, изданной в 1938 году. В литературном первоисточнике мистер Поппер ставит водевиль с участием пингвинов. Этот элемент истории рассматривался в качестве основной сюжетной линии, но в конечном итоге не был использован.
  • Одна из причин, по которой Джим Керри согласился на участие в фильме, стала возможность станцевать с пингвинами, как его кумир Дик Ван Дайк в “Мэри Поппинс” (1964).
  • На роль мистера Поппера рассматривались кандидатуры Бена Стиллера, Джека Блэка и Оуэна Уилсона.
  • В ряде сцен принимали участия настоящие пингвины. Для этого съемочная площадка перемещалась в специальные холодильные сооружения.
  • В фильме фигурируют шесть пингвинов, но в романе Атуотеров их было двенадцать. Большинство из птиц были названы в честь реально существовавших капитанов морского флота – Кука, Нельсона, Колумба и др.
  • Изначально роль режиссера была закреплена за Ноа Баумбахом, но в итоге он покинул проект.

Преуспевающий бизнесмен получает в наследство шестерых пингвинов и буквально влюбляется в них. Работа оказывается заброшенной, шикарные апартаменты превращаются в заснеженную обитель, дело даже почти доходит до тюрьмы. Но стоит ли сожалеть о мишуре, пусть даже и золотой, если взамен тебе открывается такой необычный, и вместе с тем такой настоящий мир?

7.7 Оцените
61 голос Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 7 июля 2011
Премьера в мире 17 июня 2011
Возраст 0+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Марк Уотерс
Марк Уотерс
В ролях
Джим Керри
Джим Керри
Карла Гуджино
Карла Гуджино
Мадлен Кэрролл
Офелия Ловибонд
Офелия Ловибонд
Анджела Лэнсбери
Анджела Лэнсбери
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Пингвины мистера Поппера 11 постеров
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Пингвины мистера Поппера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Batterfly, 30/07/2011 - 10:32:21):Я так вообще прослезилась, когда Капитан полетел
а я прослезился, когда ему на ботинок нагадили… Читать дальше…
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
Очень рекомендую всем посмотреть «Пингвины мистера Поппера!». Класс! Керри не подражаем &#61514; Пингвинчики – чудо! Он и для взрослых, и для… Читать дальше…
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