Пингвины мистера Поппера, 2011

Преуспевающий бизнесмен получает в наследство шестерых пингвинов и буквально влюбляется в них. Работа оказывается заброшенной, шикарные апартаменты превращаются в заснеженную обитель, дело даже почти доходит до тюрьмы. Но стоит ли сожалеть о мишуре, пусть даже и золотой, если взамен тебе открывается такой необычный, и вместе с тем такой настоящий мир?