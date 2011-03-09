Любовь без правил, 2010

Он — звезда театра и кино, его день расписан по минутам — съемки в блокбастерах, главные роли на театральных подмостках, эфиры центральных каналов, фотосессии для обложек гламурных журналов. Около его дома дежурят юные поклонницы, которые все готовы отдать, чтобы быть рядом с ним, на месте роковой красавица Крыси, которую он часто приводит в дом. У актера Артема Большакова в жизни есть все, кроме радости от своего творчестве, настоящей любви, покоя гармонии, одним словом, простого человеческого счастья.



Она — скромная девочка из провинции, ее участь — быть консьержкой в доме звезд и смотреть на проходящих мимо героев светской хроники из своего закутка. И раскладывать карточные пасьянсы на исполнения заветных желаний. Вроде бы все у Веры, как у людей, — молодой муж с московской пропиской, ребенок. Казалось, жить бы да радоваться, но на свою беду она встречает Его.