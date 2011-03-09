Любовь без правил, 2010

Двухсерийная мелодрама о жизненных перипетиях столичной звезды театра и кино Артема и простой консьержки Веры из провинциального городка. Каждый день герои встречаются в подъезде шикарного московского дома, где он живет, а она работает. И каждый день очарованная образом Артема Вера провожает взглядом своего возлюбленного. Когда судьба предоставляет девушке шанс быть наконец-то замеченной своим героем, перед Верой встает нелегкий выбор: остаться верной своей прежней небогатой, но устроенной жизни или пожертвовать собой ради капризов Артема и призрачной надежды быть по-настоящему счастливой.
Он — звезда театра и кино, его день расписан по минутам — съемки в блокбастерах, главные роли на театральных подмостках, эфиры центральных каналов, фотосессии для обложек гламурных журналов. Около его дома дежурят юные поклонницы, которые все готовы отдать, чтобы быть рядом с ним, на месте роковой красавица Крыси, которую он часто приводит в дом. У актера Артема Большакова в жизни есть все, кроме радости от своего творчестве, настоящей любви, покоя гармонии, одним словом, простого человеческого счастья.
Она — скромная девочка из провинции, ее участь — быть консьержкой в доме звезд и смотреть на проходящих мимо героев светской хроники из своего закутка. И раскладывать карточные пасьянсы на исполнения заветных желаний. Вроде бы все у Веры, как у людей, — молодой муж с московской пропиской, ребенок. Казалось, жить бы да радоваться, но на свою беду она встречает Его.