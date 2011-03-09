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Любовь без правил Любовь без правил
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Любовь без правил, 2010

2010 / Россия
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Двухсерийная мелодрама о жизненных перипетиях столичной звезды театра и кино Артема и простой консьержки Веры из провинциального городка. Каждый день герои встречаются в подъезде шикарного московского дома, где он живет, а она работает. И каждый день очарованная образом Артема Вера провожает взглядом своего возлюбленного. Когда судьба предоставляет девушке шанс быть наконец-то замеченной своим героем, перед Верой встает нелегкий выбор: остаться верной своей прежней небогатой, но устроенной жизни или пожертвовать собой ради капризов Артема и призрачной надежды быть по-настоящему счастливой. 

  • Фильм поставлен по повести «Игра в карты на выбывание» Аркадия Тигая, сценариста картин “Джек Восьмеркин, американец” (1987), “Окно в Париж” (1993) и “Поцелуй бабочки” (2006).
  • Премьера фильма прошла на “Первом канале” в марте 2011 года.
  • “Любовь без правил” – не первая совместная работа для режиссера Дмитрия Светозарова, оператора Александра Устинова и композитора Андрея Сигле. Вместе кинематографисты работали также над сериалами “Преступление и наказание” и “По имени Барон”. Сигле, который также стал продюсером картины, в качестве музыканта сотрудничал с Виктором Цоем и группой “Кино” на съемках “Иглы” (1988), а также в участвовал в записи альбомов групп “Кино”, “Алиса” и “Наутилус-Помпилиус”.            

Он — звезда театра и кино, его день расписан по минутам — съемки в блокбастерах, главные роли на театральных подмостках, эфиры центральных каналов, фотосессии для обложек гламурных журналов. Около его дома дежурят юные поклонницы, которые все готовы отдать, чтобы быть рядом с ним, на месте роковой красавица Крыси, которую он часто приводит в дом. У актера Артема Большакова в жизни есть все, кроме радости от своего творчестве, настоящей любви, покоя гармонии, одним словом, простого человеческого счастья.

Она — скромная девочка из провинции, ее участь — быть консьержкой в доме звезд и смотреть на проходящих мимо героев светской хроники из своего закутка. И раскладывать карточные пасьянсы на исполнения заветных желаний. Вроде бы все у Веры, как у людей, — молодой муж с московской пропиской, ребенок. Казалось, жить бы да радоваться, но на свою беду она встречает Его.

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Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 9 марта 2011
Премьера в мире 9 марта 2011
Возраст 16+
Режиссер
Дмитрий Светозаров
Дмитрий Светозаров
В ролях
Александр Домогаров
Александр Домогаров
Полина Филоненко
Полина Филоненко
Светлана Письмиченко
Светлана Письмиченко
Наталья Ткаченко
Наталья Ткаченко
Яков Шамшин
Яков Шамшин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Любовь без правил 1 постер
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Любовь без правил
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Кадры из фильма Все кадры
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