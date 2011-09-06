Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Легенды леса» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Террорист
6.9
Киноафиша Фильмы Террорист
6.9

Террорист

, 2011
The Dynamiter
США / драма, приключения, семейный / 18+
Постер фильма Террорист
6.9

В ролях

Уильям Руффин
Robbie Hendrick
Патрик Рутерфорд
Lucas Hendrick
Джон Алекс Нуннери
Fess Hendrick
Артур Аррингтон
Джойс Болдуин
Gimmel
Ciara McMillian
Mamie
Lane Rodgers
Principal Curtis
Debra Toth
Mother (in photo)
Braxton Gordon
Timmy Feller
Caleb Chambers
Lard Ass Gagne
Casey Brown
Willie Buck
Режиссер Мэттью Гордон
Сценарист Мэттью Гордон, Брэд Ингелсби
Композитор Josh Anderson, Casey Immoor, Matt Kagan
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 6 сентября 2011
Дата выхода
6 сентября 2011 Россия 16+
6 сентября 2011 Казахстан
21 октября 2011 США
6 сентября 2011 Украина
4 июля 2012 Франция
MPAA PG
Бюджет $250 000
Производство Elysium Bandini Studios, Fairtrade Films
Другие названия
The Dynamiter, Summertime, Террорист

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Террорист

Вне игры
Вне игры спорт, драма
2020, США
6.0
Друзья навсегда
Друзья навсегда драма
2019, США
7.0
Женщина в огне
Женщина в огне драма
2018, Великобритания / США
6.0
Держись за меня триллер
2018, США
0.0
Ночной беглец
Ночной беглец драма, боевик, криминал, триллер, детектив
2015, США
6.0
Из пекла
Из пекла триллер
2013, США
6.0
Эксперимент "Повиновение"
Эксперимент "Повиновение" триллер, драма
2012, США
6.0
В погоне за Эми
В погоне за Эми драма, мелодрама, комедия
1996, США
7.0
Призрак рая
Призрак рая фантастика, фэнтези, комедия, ужасы, триллер, мюзикл
1974, США
7.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Котлеты больше не готовлю — узнала у шеф-повара, какую вкуснятину можно соорудить из фарша всего за 30 минут
Не нашел кота на этом фото даже за 5 минут: вы точно гений, если справитесь быстрей, чем за 30 секунд (тест на внимательность)
Правда ли, что курицу-гриль в магазинах берут тухлую и «омолаживают» марганцовкой? Пищевой технолог дала честный ответ
3 новых сериала Netflix уже стали хитами в 2026-м: 24+ млн зрителей не могут ошибаться – вы тоже залипнете
«Путаница полная с этим»: «12 стульев» Андреасяна зря «хоронят» до премьеры – Шахназаров объяснил, почему фильму можно дать шанс
Apple смогли получить 100% на RT: «Укрытие» к третьему сезону превратили в триллер — два сезона были апперетивом перед шедевром
Весь мир над ними рвет живот, а россияне и не смотрели 2/5 самых смешных фильма в истории – №1 стал культовым 50 лет спустя
Плохого шпиона в гестапо... руки выдают: фломастер, письмо османам и другие ляпы «Семнадцати мгновений»
Ему хватило 5 секунд: как Шарапов из «Места встречи..» понял, что Аня на лавочке — самозванка
«Мои года — мое богатство», но помогут ли они в тесте? Вспомните, сколько лет было героям 7 фильмов СССР
«У нас не безопасность, у нас тест»: продолжите 8 цитат из культового сериала «Бригада»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше