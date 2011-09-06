В ролях
Lane Rodgers
Principal Curtis
Debra Toth
Mother (in photo)
Braxton Gordon
Timmy Feller
Caleb Chambers
Lard Ass Gagne
Все актеры и съемочная группа
Композитор
Josh Anderson, Casey Immoor, Matt Kagan
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 13 минут
Год выпуска
2011
Премьера в мире
6 сентября 2011
Дата выхода
|6 сентября 2011
|Россия
|
|16+
|6 сентября 2011
|Казахстан
|
|
|21 октября 2011
|США
|
|
|6 сентября 2011
|Украина
|
|
|4 июля 2012
|Франция
|
|
MPAA
PG
Бюджет
$250 000
Производство
Elysium Bandini Studios, Fairtrade Films
Другие названия
The Dynamiter, Summertime, Террорист