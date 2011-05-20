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Blitz

Без компромиссов, 2011

2011 / Великобритания
7.5 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Серийный убийца атакует полицейских в юго-восточном Лондоне. После того, как два полицейских констебля застрелены, а старший инспектор Брюс Робертс забит до смерти, весь город начинает охоту за личностью убийцы. Сержанта Портера Нэша переводят в отделение полиции Юго-Восточного Лондона, чтобы возглавить расследование, хотя Нэш – аутсайдер, и его сослуживцы высмеивают его за то, что он является открытым геем. К своему удивлению, он находит неожиданного союзника в лице вспыльчивого и грубого детектива-сержанта Тома Бранта. Герои начинают расследование, которое станет самым громким и опасным в их карьере. Смогут ли они отыскать преступника, оставшись при этом в живых? 

  • Сценарий этого фильма был включен в «Черный список» 2009 года, список самых лучших нереализованных сценариев года.
  • Детектив-сержант Том Брант, изображенный в этом фильме Джейсоном Стэтхэмом, персонаж серии романов Кена Брюна. Этот фильм – экранизация одного из них. 
  • В этом фильме задействованы три актера из телесериала НВО «Игра престолов»: Эйдан Гиллен, сыгравший Мизинца, Рон Доначи, сыгравший Родрика Касселя, и Джо Демпси, исполнивший роль принца Джендри.
  • Фильм снимался в Лондоне в августе 2010 года. Это первый фильм от Lionsgate UK. 

Семь или восемь? Не в граммах, а в полицейских!.. Именно этим вопросом задается лондонский маньяк, решивший прославиться. Выбрав себе для первых полос таблоидов звучный псевдоним Блиц и вооружившись молотком, Барри Вайс выходит на улицы. И теперь полиции Лондона, точнее главному герою, роль которого сыграл брутальный красавчик Джейсон Стэтхем, в лучших традициях Гая Ричи и Квентина Тарантино придется спасать свои шкуры и пытаться остановить сумасшедшего убийцу…

7.5 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 23 июня 2011
Премьера в мире 20 мая 2011
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Эллиотт Лестер
Эллиотт Лестер
В ролях
Джейсон Стэйтем
Джейсон Стэйтем
Люк Эванс
Люк Эванс
Пэдди Консидайн
Пэдди Консидайн
Дэвид Моррисси
Дэвид Моррисси
Эйдан Гиллен
Эйдан Гиллен
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Геральдическим девизом фильма могут идеально послужить слова, сказанные одним из персонажей: «Когда я работала под прикрытием, я была копом в роли торчка, а на самом деле я торчок, притворяющийся копом». Свежее кино с Джейсоном Стэтемом периодически притворяется то одой добру, жестко наказующему зло, то социальной драмой с такими гуманненькими проблесками: взять хотя бы трогательную дружбу темнокожей полицейской-наркоманки с меланхоличным юным скинхедом. Однако в действительности…
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