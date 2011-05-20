Без компромиссов, 2011

Серийный убийца атакует полицейских в юго-восточном Лондоне. После того, как два полицейских констебля застрелены, а старший инспектор Брюс Робертс забит до смерти, весь город начинает охоту за личностью убийцы. Сержанта Портера Нэша переводят в отделение полиции Юго-Восточного Лондона, чтобы возглавить расследование, хотя Нэш – аутсайдер, и его сослуживцы высмеивают его за то, что он является открытым геем. К своему удивлению, он находит неожиданного союзника в лице вспыльчивого и грубого детектива-сержанта Тома Бранта. Герои начинают расследование, которое станет самым громким и опасным в их карьере. Смогут ли они отыскать преступника, оставшись при этом в живых?