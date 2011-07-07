Однажды в Ирландии, 2011

Офицер Ирландский полиции Джерри Бойл – самый настоящий плохой коп. Агрессивный наркоман, бабник и алкоголик, он держит горожан в ежовых рукавицах. При этом Бойла нельзя запугать, подкупить или шантажировать. Он старается как может, чтобы хорошо делать свою работу, и вдобавок заботится о своей тяжело больной престарелой матери.
Вместе со своим новым напарником, Эйданом МакБрайдом, они неторопливо расследуют дело об оккультном серийном убийце. Однако внезапно в городе появляется агент ФБР, Уэнделл Эверетт, преследующий банду ирландских наркоторговцев, в одном из которых Бойл узнает жертву преследуемого им преступника. Параллельно остальные наркоторговцы убивают МакБрайда, по случайности остановившего их машину, и фальсифицируют его самоубийство.
Бойл не верит в суицид напарника. Он решает объединиться с Эвереттом, чтобы отомстить за напарника и вывести преступников на чистую воду. Вопрос в том, смогут ли сработаться развязный ирландский полицейский и строгий афроамериканский ФБР-овец, имеющие совершенно разные методы работы и разные взгляды на окружающий их мир?
Это режиссерский дебют Джона Мартина МакДоны, брата режиссера Мартина МакДоны и будущего автора популярнейших фильмов «Голгофа» и «Война против всех». Исполнитель главной роли, Брендан Глисон – любимчик обоих братьев.
Фильм, который смотрит Бойл, когда к нему приходит жена напарника, чтобы сообщить о его пропаже, это «Вопль» режиссера Ежи Сколимовского, классический британский фильм ужасов.
Согласно аудиокомментариям к фильму, униформа, которую сержант Бойл надевает в конце фильма, перед финальной перестрелкой с бандтами, - это не парадная парадная форма, а более старая форма Ирландской полиции, снятая с производства в 1980-х годах. Однако это неверно, туника, шляпа и брюки старого образца были изъяты из эксплуатации на передовой в начале 1990-х годов и заменены только рубашкой и курткой. Он по-прежнему выпускается и используется для некоторых церемоний, таких как выпускные церемонии.
Бойл заявляет, что он был 4-м на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле в плавании на 1500 метров вольным стилем. В конце фильма Эверетт говорит, что это неправда, и ребенок-фотограф отвечает: «Поднять глаза легко». На Олимпиаде 1988 года 4-е место в этом виде занял американец Мэтт Четлински. Остальные упомянутые участники были настоящими: два немца заняли 2-е и 3-е место (Штефан Пфайффер и Уве Дасслер соответственно), а 1-е место занял советский пловец Владимир Сальников.
Фразой Бойла про сожженных детей в Уэйко является отсылка к осаде базы сектантов в городе Уэйко в феврале 1993 года, когда ФБР возглавило нападение на ранчо Маунт Кармел. Семьдесят шесть мужчин, женщин и детей, в том числе лидер секты Дэвид Кореш, погибли от огня, отравления дыма, обрушения здания или стрельбы.
В одной из сцен фильма Эверетт упоминает, что у него есть два сына по имени Хьюи и Стокли. Предположительно, Эверетт назвал своих сыновей в честь двух видных членов Афро-американского движения за гражданские права, Хьюи П. Ньютона и Стокли Кармайкла.
Мелодия, которую играет оркестр в сцене в баре, это старая ирландская мелодия, впервые задокументированная Александром Стюартом в 1726 году и названная «Гилдерой». В конце 19 века он стал известен как «Звезда графства Даун» Катала МакГарви.
Пирс, на котором Корнелл подкупает Стэнтона и Муди, - это тот самый пирс, который изображен на фотографии позади Бойла в сцене, в которой Эверетт покидает город.
Фрэнсис Шихи, персонаж Лиама Каннингема, предположительно, назван в честь Фрэнсис Шихи-Скеффингтон, ирландской феминистки и республиканки, убитой после Пасхального восстания 1916 года.
Женщины, выпивка и веселые шутки – вот радости добродушного ирландского полицейского, сержанта Джерри Бойла. Он никогда не помышлял о геройстве, пока однажды в Дублине не появился агент ФБР, который призвал незадачливого служителя порядка помочь ему накрыть международную банду наркоторговцев. Смогут ли сработаться веселый рыжий ирландец и решительный афроамериканец? Ведь дело, за которое они взялись, окажется таким же непредсказуемым, как и они сами...
Полисмен расчудесный просто. На службу одевает малиновые в полосочку носки, а по вечерам под пивко,… Читать дальше…
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