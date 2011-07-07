Однажды в Ирландии, 2011

Это режиссерский дебют Джона Мартина МакДоны, брата режиссера Мартина МакДоны и будущего автора популярнейших фильмов «Голгофа» и «Война против всех». Исполнитель главной роли, Брендан Глисон – любимчик обоих братьев.

Фильм, который смотрит Бойл, когда к нему приходит жена напарника, чтобы сообщить о его пропаже, это «Вопль» режиссера Ежи Сколимовского, классический британский фильм ужасов.

Согласно аудиокомментариям к фильму, униформа, которую сержант Бойл надевает в конце фильма, перед финальной перестрелкой с бандтами, - это не парадная парадная форма, а более старая форма Ирландской полиции, снятая с производства в 1980-х годах. Однако это неверно, туника, шляпа и брюки старого образца были изъяты из эксплуатации на передовой в начале 1990-х годов и заменены только рубашкой и курткой. Он по-прежнему выпускается и используется для некоторых церемоний, таких как выпускные церемонии.

Бойл заявляет, что он был 4-м на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле в плавании на 1500 метров вольным стилем. В конце фильма Эверетт говорит, что это неправда, и ребенок-фотограф отвечает: «Поднять глаза легко». На Олимпиаде 1988 года 4-е место в этом виде занял американец Мэтт Четлински. Остальные упомянутые участники были настоящими: два немца заняли 2-е и 3-е место (Штефан Пфайффер и Уве Дасслер соответственно), а 1-е место занял советский пловец Владимир Сальников.

Фразой Бойла про сожженных детей в Уэйко является отсылка к осаде базы сектантов в городе Уэйко в феврале 1993 года, когда ФБР возглавило нападение на ранчо Маунт Кармел. Семьдесят шесть мужчин, женщин и детей, в том числе лидер секты Дэвид Кореш, погибли от огня, отравления дыма, обрушения здания или стрельбы.

В одной из сцен фильма Эверетт упоминает, что у него есть два сына по имени Хьюи и Стокли. Предположительно, Эверетт назвал своих сыновей в честь двух видных членов Афро-американского движения за гражданские права, Хьюи П. Ньютона и Стокли Кармайкла.

Мелодия, которую играет оркестр в сцене в баре, это старая ирландская мелодия, впервые задокументированная Александром Стюартом в 1726 году и названная «Гилдерой». В конце 19 века он стал известен как «Звезда графства Даун» Катала МакГарви.

Пирс, на котором Корнелл подкупает Стэнтона и Муди, - это тот самый пирс, который изображен на фотографии позади Бойла в сцене, в которой Эверетт покидает город.

Фрэнсис Шихи, персонаж Лиама Каннингема, предположительно, назван в честь Фрэнсис Шихи-Скеффингтон, ирландской феминистки и республиканки, убитой после Пасхального восстания 1916 года.