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Постер фильма Округ Мэдисон
4.1
Киноафиша Фильмы Округ Мэдисон
4.1

Округ Мэдисон

, 2011
Madison County
США / триллер, ужасы, детектив / 18+
Постер фильма Округ Мэдисон
4.1

В ролях

Ник Принсип
Ник Принсип
Damien Ewell
Эйс Марреро
Kyle
Джеймс Коттен
Мэтт Мерсер
Will
Элизабет Белл
Колли Бэйли
James
Джоанна Сотомура
Brooke
Natalie Scheetz
Jenna
Dayton Knoll
David Randall
Кэти Стеджман
Girl
Adrienne Harrell
Erma
Marshall Yates
Man with Knife
Режиссер Эрик Инглэнд
Сценарист Эрик Инглэнд
Композитор Игорь Немировский
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2011
Премьера в мире 11 октября 2011
Дата выхода
17 октября 2011 Россия 18+
17 октября 2011 Казахстан
17 октября 2011 Украина
MPAA R
Бюджет $70 000
Производство Dunn-Rite Productions, Southern Fried Films, Swim with the Fish Productions
Другие названия
Madison County, El Condado de Madison, La masacre de Madison County, Округ Мэдисон, 歡迎來到屠人小鎮, Madison County - UR

Рейтинг фильма

4.1
Оцените 13 голосов
4.1 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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