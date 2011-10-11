В ролях
Dayton Knoll
David Randall
Marshall Yates
Man with Knife
Все актеры и съемочная группа
Композитор
Игорь Немировский
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 21 минута
Год выпуска
2011
Премьера в мире
11 октября 2011
Дата выхода
|17 октября 2011
|Россия
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|18+
|17 октября 2011
|Казахстан
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|17 октября 2011
|Украина
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MPAA
R
Бюджет
$70 000
Производство
Dunn-Rite Productions, Southern Fried Films, Swim with the Fish Productions
Другие названия
Madison County, El Condado de Madison, La masacre de Madison County, Округ Мэдисон, 歡迎來到屠人小鎮, Madison County - UR