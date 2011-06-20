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Постер фильма Разрушенная башня
5.4
Разрушенная башня - Тизер
Киноафиша Фильмы Разрушенная башня
5.4

Разрушенная башня

, 2011
The Broken Tower
США / драма, биография / 18+
Трейлеры
Постер фильма Разрушенная башня
5.4
Разрушенная башня - Тизер
Разрушенная башня  Тизер

О фильме

Крейн — сын известного леденцового фабриканта, яркий талант, страдавший от одиночества, в 1932 году спрыгнул с парохода, на котором плыл из Мексики. Самоубийству предшествовал затяжной период депрессии, связанной с собственными литературными неудачами, гомосексуальными наклонностями и пристрастием к спиртному. Тело 33-летнего Крейна так и не было найдено.

В ролях

Джеймс Франко
Джеймс Франко
Hart Crane
Майкл Шеннон
Майкл Шеннон
Emile
Стэйси Миллер
Mrs. Cowley
Винс Джоливетт
Бетси Франко
Mother Crane
Дэйв Франко
Дэйв Франко
Richard Abate
Father Crane
Paul Mariani
Alfred Stieglitz
Shandor Garrison
Gorham Munson
Dylan Goodwin
Young Truck Driver
John Morrow
Young Sailor
Ivo Juhani
French Man in Library
Режиссер Джеймс Франко
Сценарист Джеймс Франко, Paul Mariani
Композитор Neil Benezra
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 20 июня 2011
Дата выхода
20 июня 2011 Россия 18+
20 июня 2011 Казахстан
27 апреля 2012 США
20 июня 2011 Украина
Производство Made In Film-Land, Pimienta Films, Rabbit Bandini Productions
Другие названия
The Broken Tower, A Torre Quebrada, Katkine torn, Разрушенная башня

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 13 голосов
4.8 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Разрушенная башня - Тизер
Разрушенная башня Тизер
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Цитаты

Gorham Munson Харт, прости, что говорю это. Но ты хочешь говорить от имени Америки.
Hart Crane Да.
Gorham Munson А имеет ли значение, что ты гей?
Hart Crane [Раздражённо, закатывает глаза] Уитмен был гей. Именно поэтому он мог любить *всю* Америку. Рабочих, рабов. Солдат, за которыми ухаживал во время Гражданской войны.
Gorham Munson Так ты собираешься раскрыться?
Hart Crane Забавно, учитывая, что мой дальнобойщик меня бросил. Нет. Люди могут знать о нас всё, когда мы умрём. А пока лучше молчать. Ради отца.
Gorham Munson [саркастично] Правильно. Ты же не хочешь потерять эту замечательную работу ради какого-то гей-утверждения.

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