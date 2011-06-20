Gorham Munson Харт, прости, что говорю это. Но ты хочешь говорить от имени Америки.

Hart Crane Да.

Gorham Munson А имеет ли значение, что ты гей?

Hart Crane [Раздражённо, закатывает глаза] Уитмен был гей. Именно поэтому он мог любить *всю* Америку. Рабочих, рабов. Солдат, за которыми ухаживал во время Гражданской войны.

Gorham Munson Так ты собираешься раскрыться?

Hart Crane Забавно, учитывая, что мой дальнобойщик меня бросил. Нет. Люди могут знать о нас всё, когда мы умрём. А пока лучше молчать. Ради отца.