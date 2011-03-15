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Если дерево упадет
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If a Tree Falls: A Story of the Earth Liberation Front

Если дерево упадет, 2011

2011 / США / Великобритания
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

В декабре 2005 года Дэниэл МакГоуэн был арестован федеральными агентами в ходе операции, направленной против радикальных экологических активистов, связанных с Фронтом освобождения Земли, — группой, которую ФБР в то время называло «главной национальной террористической угрозой».

Фронт, функционировавший как сеть анонимных независимых ячеек, в течение многих лет устраивал масштабные поджоги объектов, которые считал причастными к разрушению окружающей среды — лесоперерабатывающих предприятий, автосалонов внедорожников, скотобоен для диких лошадей и дорогих лыжных курортов.

Новый фильм номинанта на премию «Оскар», документалиста Маршалла Карри рассказывает захватывающую историю взлета и падения одной из ячеек Фронта. Опираясь на редкие архивные видеоматериалы и интервью как с самими активистами, так и с прокурором и детективом, которые преследовали их, режиссер исследует бурный период деятельности Фронта освобождения Земли с 1995 и до начала 2001 года, когда экологические активисты боролись с лесоперерабатывающими компания и пробелами в законодательстве, когда проблемы окружающей среды еще не казались безнадежными, а значение слова «терроризм» не было связано с событиями 11 сентября.

8.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 15 марта 2011
Премьера в мире 15 марта 2011
Возраст 16+
Режиссер
Сэм Куллман
В ролях
Маршал Керри
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Если дерево упадет 1 постер
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