Если дерево упадет, 2011

В декабре 2005 года Дэниэл МакГоуэн был арестован федеральными агентами в ходе операции, направленной против радикальных экологических активистов, связанных с Фронтом освобождения Земли, — группой, которую ФБР в то время называло «главной национальной террористической угрозой».



Фронт, функционировавший как сеть анонимных независимых ячеек, в течение многих лет устраивал масштабные поджоги объектов, которые считал причастными к разрушению окружающей среды — лесоперерабатывающих предприятий, автосалонов внедорожников, скотобоен для диких лошадей и дорогих лыжных курортов.



Новый фильм номинанта на премию «Оскар», документалиста Маршалла Карри рассказывает захватывающую историю взлета и падения одной из ячеек Фронта. Опираясь на редкие архивные видеоматериалы и интервью как с самими активистами, так и с прокурором и детективом, которые преследовали их, режиссер исследует бурный период деятельности Фронта освобождения Земли с 1995 и до начала 2001 года, когда экологические активисты боролись с лесоперерабатывающими компания и пробелами в законодательстве, когда проблемы окружающей среды еще не казались безнадежными, а значение слова «терроризм» не было связано с событиями 11 сентября.