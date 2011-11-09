Аллен Мэнерик помещён в психиатрическую лечебницу для душевнобольных преступников за совершение жестокого убийства из мести. Здесь ему приходится иметь дело с серьёзно больными и весьма опасными пациентами, пока ему, в рамках программы по реабилитации, не заменяют режим содержания на более свободный. Там он встречает Миа — очаровательную заключённую с маниакально-депрессивным синдромом. Постоянно преследуемый воспоминаниями, Аллен ищет искупления, когда неожиданные события вынуждают его встать на защиту Миа от насилия и хаоса этого учреждения.
|9 ноября 2011
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