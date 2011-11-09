Ben Marshal Я хочу быть счастливым. Думаю, именно этого я хочу. Но во мне есть что-то другое, что, похоже, на это наплевать. Думаю... Мне просто нужно подумать... всё это мне передали. Как будто это всегда приходило ко мне откуда-то. Как будто откуда-то, где не было лошадей, до... не знаю, как от великого, великого, великого, великого, великого, великого, великого, великого, великого, великого, великого, великого, великого, великого, великого, великого, великого, великого, великого, великого... Что я говорил?