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Постер фильма Изнутри
5.6
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5.6

Изнутри

, 2011
On the Inside
США / триллер, драма / 18+
Постер фильма Изнутри
5.6

О фильме

Аллен Мэнерик помещён в психиатрическую лечебницу для душевнобольных преступников за совершение жестокого убийства из мести. Здесь ему приходится иметь дело с серьёзно больными и весьма опасными пациентами, пока ему, в рамках программы по реабилитации, не заменяют режим содержания на более свободный. Там он встречает Миа — очаровательную заключённую с маниакально-депрессивным синдромом. Постоянно преследуемый воспоминаниями, Аллен ищет искупления, когда неожиданные события вынуждают его встать на защиту Миа от насилия и хаоса этого учреждения.

В ролях

Ник Стал
Ник Стал
Allen Meneric
Оливия Уайлд
Оливия Уайлд
Mia Conlon
Дэш Майок
Дэш Майок
Carl Tarses
Джоэнн Барон
Mrs. Standings
Хейли Уэбб
Allen's Girlfriend
Николас Бальзер
Д.В. Браун
Шоре Агдашлу
Шоре Агдашлу
Dr. Lofton
Прюитт Тэйлор Винс
Прюитт Тэйлор Винс
Ben Marshal
Тарик Троттер
Tom Bogotus
Дэниэл Фрэнзиси
Дэниэл Фрэнзиси
Paul Warren
Дэниел Лондон
Nathan Parks
Режиссер Д.В. Браун
Сценарист Д.В. Браун
Композитор Haim Mazar
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 9 ноября 2011
Дата выхода
9 ноября 2011 Россия 16+
9 ноября 2011 Казахстан
31 декабря 2011 Канада
31 декабря 2011 США
9 ноября 2011 Украина
MPAA R
Бюджет $4 000 000
Производство Mike Wittlin Productions
Другие названия
On the Inside, A Instituição, Bên Trong, Desde el interior, Folie meurtrière, In Northwood, O Mal de Dentro, On the Inside - La prigione dei folli, W zamknięciu, Изнутри, On the Inside (2011), On the Inside - In Northwood

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 13 голосов
5.2 IMDb

Цитаты

Ben Marshal Я хочу быть счастливым. Думаю, именно этого я хочу. Но во мне есть что-то другое, что, похоже, на это наплевать. Думаю... Мне просто нужно подумать... всё это мне передали. Как будто это всегда приходило ко мне откуда-то. Как будто откуда-то, где не было лошадей, до... не знаю, как от великого, великого, великого, великого, великого, великого, великого, великого, великого, великого, великого, великого, великого, великого, великого, великого, великого, великого, великого, великого... Что я говорил?

Отзывы о фильме

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