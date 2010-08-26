Альфи 51 год, и в личной и профессиональной жизни его преследуют неудачи. Когда-то он был успешным режиссером, но те времена давно в прошлом, вот уже 15 лет он не может повторить былой успех. Двое детей его не уважают и обвиняют в том, что он плохо исполняет родительские обязанности. Жена ни в грош его не ставит и имеет роман на стороне. Знакомые не могут вспомнить как его полное имя – Альфред или Альфонс. Вот уже пять лет он вынашивает идею нового проекта, но никак не может найти финансирование. Однако, похоже, удача поворачивается к нему лицом, когда русская жена влиятельного продюсера принимает в Альфи участие и начинает убеждать мужа помочь невезучему режиссеру.

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