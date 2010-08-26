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Постер фильма Жизнь слишком длинна
6.3
Жизнь слишком длинна - Трейлер
Киноафиша Фильмы Жизнь слишком длинна
6.3

Жизнь слишком длинна

, 2010
Das Leben ist zu lang / Life is Too Long
Германия / комедия, драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Жизнь слишком длинна
6.3
Жизнь слишком длинна - Трейлер
Жизнь слишком длинна  Трейлер

О фильме

Альфи 51 год, и в личной и профессиональной жизни его преследуют неудачи. Когда-то он был успешным режиссером, но те времена давно в прошлом, вот уже 15 лет он не может повторить былой успех. Двое детей его не уважают и обвиняют в том, что он плохо исполняет родительские обязанности. Жена ни в грош его не ставит и имеет роман на стороне. Знакомые не могут вспомнить как его полное имя – Альфред или Альфонс. Вот уже пять лет он вынашивает идею нового проекта, но никак не может найти финансирование. Однако, похоже, удача поворачивается к нему лицом, когда русская жена влиятельного продюсера принимает в Альфи участие и начинает убеждать мужа помочь невезучему режиссеру.

В ролях

Маркус Херинг
Alfi Seliger
Мерет Беккер
Мерет Беккер
Helena Seliger
Вероника Феррес
Вероника Феррес
Natasha
Ханна Леви
Romy Seliger
Ивонн Каттерфельд
Caro Will
Дэвид Шлихтер
Alain Seliger
Ганс Хольманн
Holger Miesbach-Boronowski
Готфрид Йон
Georg Maria Stahl
Юстус фон Донаньи
Юстус фон Донаньи
Johannes
Матиас Кеберлин
Режиссер Дани Леви
Сценарист Дани Леви
Композитор Ники Райзер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2010
Премьера онлайн 2 сентября 2010
Премьера в мире 26 августа 2010
Дата выхода
10 февраля 2011 Россия Экспонента
10 февраля 2011 Беларусь
26 августа 2010 Германия
10 февраля 2011 Казахстан
10 февраля 2011 Украина
Сборы в мире $976 620
Производство Warner Bros., X-Filme Creative Pool
Другие названия
Das Leben ist zu lang, Life Is Too Long

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
5.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

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Жизнь слишком длинна - Трейлер
Жизнь слишком длинна Трейлер
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Отзывы о фильме

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