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Притворись моей женой Притворись моей женой
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Притворись моей женой, 2011

2011 / США
8.3 Оцените
163 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Годами Дэнни обводил женщин вокруг пальца – в основном, безымянного. Находчивый пластический хирург использовал фальшивое обручальное кольцо, чтобы использовать сочувствие и симпатию женщин несчастным в браке мужчинам в своих целях. Однако привычный трюк выходит герою боком, когда он по-настоящему влюбляется в красотку Палмер. Теперь он вынужден просить свою ассистентку Кэтрин притвориться его “в-скором-будущем-бывшей-женой”.

  • Фильм стал первой совместной работой для Адама Сэндлера и Дженнифер Энистон, друживших к тому моменту более двадцати лет.
  • Картина является ремейком комедии “Цветок кактуса”, снятой в 1969 году режиссером Джином Сэксом по мотивам бродвейского спектакля Эйба Берроуза.
  • Сцена, которой Дэнни (Адам Сэндлер) и Мэгги (Бейли Мэдисон) торгуются, является отсылкой к похожему эпизоду из “Красотки” (1990).
  • Николь Кидман призналась, что ей понравилось сниматься в этом фильме, поскольку съемки проходили на Гавайях: хоть актриса и австралийка по происхождению, Кидман родилась на Гавайях и провела там четыре года до возвращения в Австралию.
  • Дети Адама Сэндлера и его золовка сыграли эпизодические роли туристов, которого Дэнни и компания встречают у подвесного моста во время своего похода.
  • Сцену вечеринки, на которой Дэнни знакомится с Палмер, снимали в доме актера Ника Свардсона, исполнившего роль Эдди, брата Дэнни.

Успешный пластический хирург влюбляется в девушку своей мечты, но, боясь серьезных отношений, говорит ей, что уже женат. Уговорив свою секретаршу выступить в роли его жены, он вместе с ней и ее семьей отправляется отдыхать на Гавайи. Но все идет совсем не по плану...

8.3 Оцените
163 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 24 марта 2011
Премьера онлайн 9 апреля 2021
Премьера в мире 10 февраля 2011
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Деннис Дуган
Деннис Дуган
В ролях
Адам Сэндлер
Адам Сэндлер
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
Николь Кидман
Николь Кидман
Бэйли Мэдисон
Бэйли Мэдисон
Ник Свардсон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Притворись моей женой 6 постеров
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Притворись моей женой

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
DutchLady 2 апреля 2015, 12:51
Второй раз конечно, смотреть не буду, но на один раз вполне себе ничего. Даже редко залезала в сумку, чтобы посмотреть сколько времени, так обычно… Читать дальше…
даша 13 октября 2015, 22:29
Очень классный фильм!!! Мы смотрели раза 3-не меньше! Романтическая комедия такая, но которая интересна так же парням,как и девушкам!! Смешно было… Читать дальше…
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