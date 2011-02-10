Притворись моей женой, 2011

Успешный пластический хирург влюбляется в девушку своей мечты, но, боясь серьезных отношений, говорит ей, что уже женат. Уговорив свою секретаршу выступить в роли его жены, он вместе с ней и ее семьей отправляется отдыхать на Гавайи. Но все идет совсем не по плану...