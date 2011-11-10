Секретная служба Санта Клауса, 2011

Санта-Клаус действительно существует. И он – обычный человек, у которого в рождественскую ночь немало работы. Вместе со своими помощниками-эльфами он должен побывать в каждой точке земного шара, чтобы вручить подарки детям, которые их заслужили.

Старший сын Санты Стив мечтает о том, что однажды сможет продолжить дело отца. А младший – Артур – работает в почтовом отделе. От него давно не ждут чего-либо выдающегося. Но перед Рождеством Артур получает шанс проявить себя и доказать, что из него тоже получится хороший Санта. На почту приходит письмо от малышки Гвен. Она ни разу за год не сделала ничего дурного, но не получит подарка из-за ошибки, допущенной секретной службой. Только Артур может подарить ей настоящее Рождество и вернуть веру в Санта-Клауса.