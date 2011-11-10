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Секретная служба Санта Клауса Секретная служба Санта Клауса
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Arthur Christmas

Секретная служба Санта Клауса, 2011

2011 / США / Великобритания
7.6 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Санта-Клаус действительно существует. И он – обычный человек, у которого в рождественскую ночь немало работы. Вместе со своими помощниками-эльфами он должен побывать в каждой точке земного шара, чтобы вручить подарки детям, которые их заслужили.

Старший сын Санты Стив мечтает о том, что однажды сможет продолжить дело отца. А младший – Артур – работает в почтовом отделе. От него давно не ждут чего-либо выдающегося. Но перед Рождеством Артур получает шанс проявить себя и доказать, что из него тоже получится хороший Санта. На почту приходит письмо от малышки Гвен. Она ни разу за год не сделала ничего дурного, но не получит подарка из-за ошибки, допущенной секретной службой. Только Артур может подарить ей настоящее Рождество и вернуть веру в Санта-Клауса.

  • При создании внешнего вида персонажей авторы ленты решили сделать их причудливыми и больше полагались на английский стиль.
  • Несколько актеров, озвучивающих главных персонажей, снимались во франшизе о Гарри Поттере.
  • Первоначально озвучивать Артура должен был Дэвид Теннант. Однако в результате эта роль досталась Джеймсу МакЭвою.
  • В процессе создания ленты авторы спорили о том, что могут означать разные часовые пояса, если речь идет о происходящем «до восхода солнца». Мысль о том, что в Австралии день, когда в Америке ночь, не давала покоя создателям. В итоге было принято решение сделать рождественскую ночь единым временем во всех странах.
  • В конце титров играет музыкальный клип на одну из песен Джастина Бибера. Ролик же был показан в кинотеатрах перед самой лентой.
  • В сцене, где доставляют последний подарок, все празднуют, а одинокий эльф молча утирает слезы радости. Это является отсылкой к событиям фильма «Апполон-13». Там исполнитель роли командира звена точно так радуется в момент возвращения экипажа на Землю.
  • Зритель может опознать город Торонто, который появляется в одном из эпизодов, еще до того, как главные герои видят указатель. Они чуть не врезаются в здание башни CN, а также скользят по Новой ратуше. Оба этих здания входят в список достопримечательностей Торонто и считаются достаточно известными.
  • В российский прокат лента вышла под названием «Секретная служба Санта-Клауса». Хотя в оригинале она переводится как «Рождество Артура».
  • Это второй по счету полнометражный анимационный фильм компании Sony Animation, в котором отсутствует главный злодей. Первым является «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек».
  • В одном из начальных эпизодов мы видим, как эльф прокладывает перед собой железнодорожные шпалы в тот момент, пока движется в поезде. Эта сцена является отсылкой к ленте «Неправильные штаны», где практически идентично повторяется тот же кадр.
  • После мультфильма «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» это вторая по счету лента кинокомпании, не имеющая продолжения, или не являющаяся приквелом к другой картине.
  • Для Sony Animation это первый фильм, связанный с темой Рождества.
  • Актер Джим Бродбент, голосом которого говорит Санта-Клаус в мультфильме, сыграл роль этого же персонажа в полнометражной ленте «Достать Санту».
  • На протяжении всей картины присутствуют намеки на то, что эльф Питер неравнодушен к старшему сыну Санта-Клауса Стиву. Он отправляет ему электронные письма, в которых постоянно хвалит его, а также дарит подарки и пытается взять за руку.
  • Музыку для проекта должны были сочинить Адам Коэн и Майкл Джаккино. В результате композитором стал Гарри Грегсон-Уильямс.
  • Бэрри Кук долгое время снимал только художественные ленты. Это его первая работа в качестве режиссера мультипликационного фильма после съемок «Мулан».

Фильм приоткрывает завесу тайны над тем, каким образом Санта-Клаусу удается развезти подарки всем детям на Земле всего за одну ночь.

7.6 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 8 декабря 2011
Премьера онлайн 1 мая 2021
Премьера в мире 10 ноября 2011
Возраст 0+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Сара Смит
В ролях
Джеймс МакЭвой
Джеймс МакЭвой
Хью Лори
Хью Лори
Билл Найи
Билл Найи
Джим Бродбент
Джим Бродбент
Имелда Стонтон
Имелда Стонтон
Все актеры и съемочная группа
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Секретная служба Санта Клауса смотреть онлайн

Секретная служба Санта Клауса
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
j_miata 2 апреля 2015, 12:51
очень порадовал. в плане юмора удивили, скажу прямо. )
шла на рождественскую сказку о технологиях Санты, ибо много фантазировала на эту тему, а… Читать дальше…
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1 декабря 2021 18:31
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