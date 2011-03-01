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Постер фильма Любовь-морковь 3
Постер фильма Любовь-морковь 3
Рейтинги
5.6 Рейтинг IMDb: 3.8
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2 постера
Киноафиша Фильмы Любовь-морковь 3

Любовь-морковь 3

Lyubov-Morkov 3 18+
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Факты

О фильме

Третья часть комедийной франшизы о необычных превращениях в семье Голубевых. На этот раз Андрею и Марине предстоит поменяться телами со своими родителями – искусствоведом Елизаветой Николаевной и армейским полковником Владимиром Андреевичем.

  • Для Михаила Козакова роль доктора Когана стала последней работой в кино. 22 апреля 2011 года актер скончался после продолжительной борьбы с раком легких.
  • Российский предприниматель Сергей Полонский снялся в эпизодической роли офис-менеджера. Эпизод с пресс-конференцией была снята непосредственно в кабинете Полонского в башне “Федерация” Москва-Сити.
  • По словам Вячеслава Манучарова, в процессе работы над картиной он и Алексей Гуськов вдохновлялись дуэтом Андрея Миронова и Анатолия Папанова из “Бриллиантовой руки”.
  • Гоша Куценко и Владимир Меньшов ранее уже работали на съемках “Ночного дозора” и “Дневного дозора”. Куценко признавался, что Меньшов и внешне, и характером напомнил ему его отца, Георгия Павловича Куценко.
  • Как рассказывал продюсер картины Ренат Давлетьяров, ему и режиссеру Сергею Гинзбургу пришлось уговаривать Лию Ахеджакову более двух месяцев. Решающим стал визит Гинзбурга на торжество в доме тещи Александра Олейникова, соседки Лии Меджидовны. Там же присутствовал и Алексей Серебряков, который также поспособствовал уговорам коллег.
  • Глядя на успех предыдущих частей франшизы, инвесторы увеличили бюджет фильма до четырех миллионов долларов. Расчет оправдался: в прокате картина собрала более восьми миллионов долларов, обеспечив им значительный коммерческий успех.

В семье Голубевых – опять стихийное бедствие. Без предупреждения к ним нагрянула теща – утонченная любительница музыки и поэзии. А за ней свекор – бравый полковник, простой, как Устав Вооруженных сил. Хотя со времени свадьбы прошло почти пятнадцать лет, мама Марины по-прежнему недолюбливает Андрея, а отец Андрея даже не скрывает, что мечтал о другой невестке. А уж когда старики сталкиваются друг с другом – это гром и молния! И как всегда, в самый сложный момент на пороге появляется профессор Коган, специалист по решению семейных проблем…

Любовь-морковь 3 - трейлер 2
Любовь-морковь 3  трейлер 2
Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 1 марта 2011
Дата выхода
3 марта 2011 Россия Двадцатый Век Фокс 16+
1 марта 2011 Беларусь
1 марта 2011 Казахстан
11 ноября 2011 США
1 марта 2011 Украина
MPAA PG-13
Бюджет $4 000 000
Сборы в мире $10 131 455
Производство Fox International Productions (FIP), Real Dakota
Другие названия
Lyubov-Morkov 3, Die Tauschfamilie, Die Tauschfamilie - Ich bin du und du bist ich, Love as a Carrot 3, Love-Carrot 3, Lovey-Dovey 3, Meile kaip seile 3, Mīlestība - pārvērtība 3, Milostki-zagwozdki 3, Любовь-Морковь 3
Режиссер
Сергей Гинзбург
Сергей Гинзбург
В ролях
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте
Денис Парамонов
Денис Парамонов
Алина Булынко
Алина Булынко
Лидия Вележева
Лидия Вележева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.6
Оцените 52 голоса
3.8 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3317 В жанре «комедия»  913 В фильмах России  519
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Любовь-морковь 3

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
Очень поучительная, милая и веселая история о взаимопонимании людей разных поколений получилась, я считаю. В данном случае – детей и родителей… Читать дальше…
rodney 2 апреля 2015, 12:51
Ну сколько уже можно, зло аж берет. Почему деньги уходят на такую белиберду, а в нормальное кино не вкладывают? Меня таки на этот фильм затащили,… Читать дальше…
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Любовь-морковь 3 - трейлер 2
Любовь-морковь 3 Трейлер 2
Любовь-морковь 3 - отрывок 3
Любовь-морковь 3 Отрывок 3
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