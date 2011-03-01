В семье Голубевых – опять стихийное бедствие. Без предупреждения к ним нагрянула теща – утонченная любительница музыки и поэзии. А за ней свекор – бравый полковник, простой, как Устав Вооруженных сил. Хотя со времени свадьбы прошло почти пятнадцать лет, мама Марины по-прежнему недолюбливает Андрея, а отец Андрея даже не скрывает, что мечтал о другой невестке. А уж когда старики сталкиваются друг с другом – это гром и молния! И как всегда, в самый сложный момент на пороге появляется профессор Коган, специалист по решению семейных проблем…