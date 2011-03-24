На острове в юго-восточной Азии зафиксирована вспышка нового странного заболевания животных. Сотрудница международной благотворительной миссии Мария, исследующая это заболевание, узнав, что в одном из селений зафиксирован случай заболевания человека с похожими симптомами, прибывает в затерянную среди джунглей деревню, где местные жители в панике сжигают зараженный домашний скот. Результаты анализов поразили Марию. Но неожиданно на мирное селение нападает банда наемников под предводительством Рика, которая жестоко расправляется с жителями, не оставляя никого в живых. Мария успевает отправить в Россию первичные данные по новому виду вируса, вызывающего у человека необратимые изменения психики и тягу к суициду.
|24 марта 2011
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