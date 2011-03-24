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Постер фильма Ключ Саламандры
Постер фильма Ключ Саламандры
Постер фильма Ключ Саламандры
Рейтинги
5.4 Рейтинг IMDb: 4.2
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3 постера
Киноафиша Фильмы Ключ Саламандры

Ключ Саламандры

Klyuch salamandry 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

На острове в юго-восточной Азии зафиксирована вспышка нового странного заболевания животных. Сотрудница международной благотворительной миссии Мария, исследующая это заболевание, узнав, что в одном из селений зафиксирован случай заболевания человека с похожими симптомами, прибывает в затерянную среди джунглей деревню, где местные жители в панике сжигают зараженный домашний скот. Результаты анализов поразили Марию. Но неожиданно на мирное селение нападает банда наемников под предводительством Рика, которая жестоко расправляется с жителями, не оставляя никого в живых. Мария успевает отправить в Россию первичные данные по новому виду вируса, вызывающего у человека необратимые изменения психики и тягу к суициду.

Ключ Саламандры - трейлер
Ключ Саламандры  трейлер
Страна Россия / США / Нидерланды
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в мире 24 марта 2011
Дата выхода
24 марта 2011 Россия Каскад 16+
24 марта 2011 Беларусь
4 июля 2012 Германия
24 марта 2011 Казахстан
11 ноября 2011 США
24 марта 2011 Украина
19 мая 2011 Франция
Бюджет $10 000 000
Сборы в мире $1 314 843
Производство Arsenal TV, The 6th Element
Другие названия
Klyuch salamandry, The 5th Execution, A Quinta Execução, Command Force, Klucz salamandry, Kriegssöldner: The Killer War, Rescue Team, The Fifth Execution, The Key of the Salamander, The Salamander Key, Ключ саламандры, Пятая казнь, コマンド・フォース
Режиссер
Александр Якимчук
В ролях
Федор Емельяненко
Алексей Горбунов
Алексей Горбунов
Рутгер Хауэр
Рутгер Хауэр
Майкл Мэдсен
Майкл Мэдсен
Валерий Николаев
Валерий Николаев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.4
Оцените 15 голосов
4.2 IMDb
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