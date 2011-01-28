Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
|7 июля 2011
|Россия
|Каравелла-DDC
|7 июля 2011
|Беларусь
|11 октября 2011
|Дания
|7 июля 2011
|Казахстан
|28 января 2011
|США
|7 июля 2011
|Украина
Когда Нора и Эдвард целуются на кухне, Мэри входит на кухню и заявляет, что возьмёт вилку, хотя на самом деле достаёт из ящика ложку и поспешно уходит с кухни. Это не ошибка персонажа, а шутка фильма. Она просто схватила первый попавшийся предмет, потому что в тот момент была смущена.