Постер фильма Prada и чувства
Рейтинги
6.5 Рейтинг IMDb: 5.5
Оцените
6 постеров
Prada и чувства

Prada и чувства

From Prada to Nada 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

О фильме

Современная молодежная интерпретация популярнейшего романа Джейн Остин «Разум и Чувства».
После внезапной смерти отца-миллионера две избалованные сестрички остаются без копейки денег. Из гламурного Беверли Хиллз им приходится переехать к своей тетушке в самый бедный район Лос Анджелеса. Как тяжело расставаться с привычками богатеньких девочек! Но в самый острый момент отчаяния сестры найдут настоящую любовь.

Prada и чувства - дублированный трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2011
Премьера онлайн 28 февраля 2017
Премьера в мире 28 января 2011
Дата выхода
7 июля 2011 Россия Каравелла-DDC
7 июля 2011 Беларусь
11 октября 2011 Дания
7 июля 2011 Казахстан
28 января 2011 США
7 июля 2011 Украина
MPAA PG-13
Сборы в мире $4 072 098
Производство Madison Wells, Gilbert Films, Lionsgate
Другие названия
From Prada to Nada, Pobres divas, Sem Prada Nem Nada, Az élet Prada nélkül, Gospodicni v getu, Ilma viimsegi sendita, Lý Trí Và Tình Cảm, Prada albo nic, Prada i почуття, Prada и чувства, Sãracele dive, Sense and Sensibilidad, Varlıktan Yokluğa
Режиссер
Анхель Грация
В ролях
Эйприл Боулби
Камилла Бель
Алекса ПенаВега
Уилмер Вальдеррама
Адриана Барраса
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.5
12 голосов
5.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Киноляпы

Когда Нора и Эдвард целуются на кухне, Мэри входит на кухню и заявляет, что возьмёт вилку, хотя на самом деле достаёт из ящика ложку и поспешно уходит с кухни. Это не ошибка персонажа, а шутка фильма. Она просто схватила первый попавшийся предмет, потому что в тот момент была смущена.

Кадры из фильма
