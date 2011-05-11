Полночь в Париже, 2011

Сценарист Гил Пендер собирается жениться на красавице Инес. Вместе они отправляются в Париж, где проживают друзья и близкие невесты. Пока Инес весело проводит время с давними приятелями, Гил отправляется... в путешествие во времени. На берегах Сены с молодым человеком происходят удивительные вещи: он оказывается то в “ревущих двадцатых”, то переносится в конец XIX столетия... Вот только волшебство рассеивается с первыми лучами солнца, и Гил возвращается обратно в наше время. В настоящем он ссорится с Инес, которой ночные исчезновения жениха совсем не по душе, а в прошлом знакомится с очаровательной девушкой Адрианой… Чем же закончатся приключения героя?
Молодая пара приезжает в Париж для ведения бизнеса. Но там они сталкиваются с другой жизнью и понимают, что она лучше их собственной.
Днем он хорош… Читать дальше…