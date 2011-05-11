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Полночь в Париже Полночь в Париже
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Midnight in Paris

Полночь в Париже, 2011

2011 / США
7.5 Оцените
53 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сценарист Гил Пендер собирается жениться на красавице Инес. Вместе они отправляются в Париж, где проживают друзья и близкие невесты. Пока Инес весело проводит время с давними приятелями, Гил отправляется... в путешествие во времени. На берегах Сены с молодым человеком происходят удивительные вещи: он оказывается то в “ревущих двадцатых”, то переносится в конец XIX столетия... Вот только волшебство рассеивается с первыми лучами солнца, и Гил возвращается обратно в наше время. В настоящем он ссорится с Инес, которой ночные исчезновения жениха совсем не по душе, а в прошлом знакомится с очаровательной девушкой Адрианой… Чем же закончатся приключения героя?

  • Во время съемок Вуди Аллен проживал в отеле Le Bristol. По сюжету фильма, в этом же отеле останавливаются Гил и Инес. 
  • Том Хиддлстон признался, что письмо, в котором Вуди Аллен предложил ему роль Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, висит в рамке на стене в его домашнем кабинете. 
  • В сцене, где Гил Пендер и Эрнест Хемингуэй застают Гертруду Стайн за спором с Пабло Пикассо, можно увидеть на стене портрет писательницы. Пабло Пикассо написал его в 1906 году. 
  • “Полночь в Париже” стала самым кассовым фильмом Вуди Аллена. Картина собрала в прокате более 150 миллионов долларов. 

Молодая пара приезжает в Париж для ведения бизнеса. Но там они сталкиваются с другой жизнью и понимают, что она лучше их собственной.

7.5 Оцените
53 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 6 октября 2011
Премьера в мире 11 мая 2011
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Вуди Аллен
Вуди Аллен
В ролях
Рэйчел МакАдамс
Рэйчел МакАдамс
Оуэн Уилсон
Оуэн Уилсон
Марион Котийяр
Марион Котийяр
Кэти Бейтс
Кэти Бейтс
Карла Бруни
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Полночь в Париже 4 постера
Оскар Лучший оригинальный сценарий
Золотой глобус Лучший сценарий
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Полночь в Париже
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ну, после этого фильма турбизнес просто обязан сброситься для Аллена. Потому как Париж на экране завлекательный до невозможности.

Днем он хорош… Читать дальше…
Alexdmit13 2 апреля 2015, 12:51
Не ходите - фильм ни о чём. Невразумительное начало, потом в середине что-то более-менее смотрибельное, и совершенно бессвязная концовка. Что хотел… Читать дальше…
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саундтрек фильма Полночь в Париже
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Вуди Аллен планирует снять франкоязычный фильм в Париже, но пока не нашел финансирование Это будет триллер в духе «Матч поинта».
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6 июля 2022 14:22
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