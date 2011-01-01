Кунг-фу Кролик: Повелитель огня, 2015

После триумфальной победы в финальном поединке сильнейших бойцов кунг-фу кролик Ту, избранный бесстрашным защитником деревни, вовсю наслаждается славой и восторгом горожан. Казалось бы, учиться ему уже нечему, и герой подумывает о том, чтобы бросить школу и отправиться в дальние странствия, чтобы использовать свои таланты на благо всего мира. Но внезапное неприятное происшествие меняет планы Ту: оказывается, что бандиты, которые из мести подожгли школу кунг-фу, намерены использовать кристалл, дающий власть над стихиями, чтобы поработить все живое. Отважному кролику и его не менее храбрым друзьям предстоит преодолеть множество испытаний, чтобы добраться до горного убежища негодяев и помешать их планам.