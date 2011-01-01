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Кунг-фу Кролик: Повелитель огня Кунг-фу Кролик: Повелитель огня
Киноафиша Фильмы Кунг-фу Кролик: Повелитель огня
Tu Xia Chuan Qi：Qing Li Chuan Shuo

Кунг-фу Кролик: Повелитель огня, 2015

2015 / Китай
5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

После триумфальной победы в финальном поединке сильнейших бойцов кунг-фу кролик Ту, избранный бесстрашным защитником деревни, вовсю наслаждается славой и восторгом горожан. Казалось бы, учиться ему уже нечему, и герой подумывает о том, чтобы бросить школу и отправиться в дальние странствия, чтобы использовать свои таланты на благо всего мира. Но внезапное неприятное происшествие меняет планы Ту: оказывается, что бандиты, которые из мести подожгли школу кунг-фу, намерены использовать кристалл, дающий власть над стихиями, чтобы поработить все живое. Отважному кролику и его не менее храбрым друзьям предстоит преодолеть множество испытаний, чтобы добраться до горного убежища негодяев и помешать их планам.

  • Мультфильм стал дебютом Дейка Дуна в режиссуре.
  • В 2017 году было объявлено, что в разработке находится третий фильм серии, в котором антагонистом станет панголин.
  • В русскоязычной версии мультфильма певец и музыкант Георгий Юфа не только озвучил грозного быка по кличке Аман, но и исполнил на русском песню Ту, специально написанную китайскими композиторами для мультика.
  • Франшиза о приключениях кролика Ту возникла как китайский ответ на “Кунг-фу панду” студии DreamWorks Animation.

Победу в поединке сильнейших бойцов неожиданно одерживает неуклюжий с виду пушистый кролик, лучше других владеющий секретами древнего кунг-фу, после чего становится главным защитником деревни. Однако, не долго ему удается купаться в лучах славы и наслаждаться вниманием поклонников. Злодеи вознамерились выкрасть у кролика магический камень и тем самым лишить его силы. Сможет ли пушистый супергерой защитить деревню и противостоять злодеям без силы волшебного камня?

5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 15 сентября 2011
Премьера в мире 1 января 2011
Возраст 6+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Лиюн Сунь
В ролях
Юньвэй Хэ
Ли Хуанг
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Кунг-фу Кролик: Повелитель огня 2 постера
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19 августа 2015 00:00
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