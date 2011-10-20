Опасный квартал, 2011

Молодой полицейский Джонатан становится офицером-новичком под командованием капитана Мэрион Мазерс в районе Квинс в Нью-Йорке, где он вырос. Для того, чтобы обеспечить свою жену Керрии и больную дочь, герой усердно работает и старается избегать неприятностей, но однажды они находят его сами. Анонимный источник раскрывает новую информацию о двух нераскрытых убийствах 20-летней давности, когда 14-летний Джонатан убил двух мужчин в порядке самообороны и спрятал тела. Теперь, чтобы не дать этой тайне разрушить его карьеру и семью, герой должен найти автора анонимных писем, пока не стало слишком поздно…