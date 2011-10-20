Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мой любимый призрак" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Опасный квартал Опасный квартал
Киноафиша Фильмы Опасный квартал
The Son of No One

Опасный квартал, 2011

2011 / США
7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Молодой полицейский Джонатан становится офицером-новичком под командованием капитана Мэрион Мазерс в районе Квинс в Нью-Йорке, где он вырос. Для того, чтобы обеспечить свою жену Керрии и больную дочь, герой усердно работает и старается избегать неприятностей, но однажды они находят его сами. Анонимный источник раскрывает новую информацию о двух нераскрытых убийствах 20-летней давности, когда 14-летний Джонатан убил двух мужчин в порядке самообороны и спрятал тела. Теперь, чтобы не дать этой тайне разрушить его карьеру и семью, герой должен найти автора анонимных писем, пока не стало слишком поздно…

  • Сценарий фильма написан Дито Монтиелем на основе собственного одноименного романа. Это уже третье сотрудничество Монтиеля с актером Ченнингом Татумом. 
  • Настоящее имя собаки Джонатана –  Тигр. Пес живет на Манхэттене в элитных апартаментах, а ранее уже появлялся на страницах журнала «Vogue» и в телевизионных рекламных роликах. Это первая работа Тигра в полнометражном фильме. 
  • Лорен Бриджес, журналистка, которую играет Жюльет Бинош, изначально была написана как мужской персонаж, Ларри Бриджес. Бинош согласилась на роль при том условии, что ни одна из «мужских» реплик персонажа не будет изменена. 

Джон знает этот опасный район как свои пять пальцев. И как у каждого парня, который вырос в этих кварталах, у Джона тоже есть свои тайны. Теперь он уважаемый полицейский, примерный семьянин. Но жизнь начинает рушиться на глазах, когда всплывает убийство 16-летней давности, которое Джон хотел бы забыть.

7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 20 октября 2011
Премьера в мире 20 октября 2011
Возраст 16+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Дито Монтиель
Дито Монтиель
В ролях
Ченнинг Татум
Ченнинг Татум
Аль Пачино
Аль Пачино
Кэти Холмс
Кэти Холмс
Рэй Лиотта
Рэй Лиотта
Жюльетт Бинош
Жюльетт Бинош
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Братство розы (2013)
0
Война
Война (2016)
5.785714
Эмпайр Стэйт
Эмпайр Стэйт (2013)
6.352941
Крестный отец 3
Крестный отец 3 (1990)
8.090909
Бой без правил
Бой без правил (2009)
5.9333334
В осаде
В осаде (2013)
3.6
Ожидание
Ожидание (2015)
6.6
Четвертак
Четвертак (1995)
6.2
Космополис
Космополис (2012)
5.2413793
Откровения
Откровения (2011)
5.8
Плохая карма
Плохая карма (2012)
4.5454545
Убить и закопать
Убить и закопать (2012)
5.5
Постер фильма Опасный квартал 6 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Опасный квартал смотреть онлайн

Опасный квартал
Смотрите за 1

Похожие фильмы онлайн

Война
 
Эмпайр Стэйт
 
Бой без правил
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Swi4e1987 2 апреля 2015, 12:51
Фильм бред редкостный , я даже заснул =)
таняc 2 апреля 2015, 12:51
Татум реально раздражает.....✊
Отзывы Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
отрывок 5
Отрывок 5
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Быть
Быть
2022, Россия, комедия
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Знакомство родителей
Знакомство родителей
2023, США, комедия, мелодрама
Мой любимый призрак
Мой любимый призрак
2022, Германия, приключения, комедия, семейный
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Приложение киноафиши