Цена страсти, 2011

Детектив Холлис Лучетти получает от своего врача известие о том, что он всю свою жизнь был бесплоден. Тут же примчавшись к себе домой, он в ярости спрашивает свою жену, кто является настоящим отцом их детей.

Сюжет переключается на Гэвина Николса, атеиста, стоящего на уступе и как будто бы собирающегося покончить с жизнью. Под Гэвином образуется небольшая толпа, и Холлис тут же реагирует на чрезвычайную ситуацию. Поначалу это выглядит как очередная попытка самоубийства, но вскоре выясняется, что все куда сложнее: Гэвин объясняет Холлису, что у него нет другого выбора, кроме как прыгнуть, иначе кто-то другой умрет.

История возвращается в прошлое и описывает историю любовного треугольника между Гэвином, Шаной и ее мужем Джо. Они заселяются в отель в квартиру чуть дальше по коридору от Гэвина. Джо – христианин-фундаменталист, который обращается с Шаной как с ребенком. Однажды вечером во время визита Гэвин и Джо начинают обсуждать религию. Вскоре их обсуждение перерастает в полномасштабный спор, который заканчивается, когда Шана просит Гэвина уйти.

Вскоре после этого Шана признается Гэвину, что раньше она была наркоманкой и проституткой. Джо помог ей начать жизнь заново, и она чувствует огромную благодарность к нему. Она рассказывает о желании Джо, чтобы они переехать в Уганду, чтобы распространять слово Божие.

В конце концов между Гэвином и Шаной начинается роман, который Джо вскоре раскрывает. Его ярость, подогретая религиозными убеждениями, ставит под угрозу жизнь обоих героев. Сможет ли детектив Лучетти спасти их, прежде чем станет слишком поздно?