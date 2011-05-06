Цена страсти, 2011

Детектив Холлис Лучетти получает от своего врача известие о том, что он всю свою жизнь был бесплоден. Тут же примчавшись к себе домой, он в ярости спрашивает свою жену, кто является настоящим отцом их детей.
Сюжет переключается на Гэвина Николса, атеиста, стоящего на уступе и как будто бы собирающегося покончить с жизнью. Под Гэвином образуется небольшая толпа, и Холлис тут же реагирует на чрезвычайную ситуацию. Поначалу это выглядит как очередная попытка самоубийства, но вскоре выясняется, что все куда сложнее: Гэвин объясняет Холлису, что у него нет другого выбора, кроме как прыгнуть, иначе кто-то другой умрет.
История возвращается в прошлое и описывает историю любовного треугольника между Гэвином, Шаной и ее мужем Джо. Они заселяются в отель в квартиру чуть дальше по коридору от Гэвина. Джо – христианин-фундаменталист, который обращается с Шаной как с ребенком. Однажды вечером во время визита Гэвин и Джо начинают обсуждать религию. Вскоре их обсуждение перерастает в полномасштабный спор, который заканчивается, когда Шана просит Гэвина уйти.
Вскоре после этого Шана признается Гэвину, что раньше она была наркоманкой и проституткой. Джо помог ей начать жизнь заново, и она чувствует огромную благодарность к нему. Она рассказывает о желании Джо, чтобы они переехать в Уганду, чтобы распространять слово Божие.
В конце концов между Гэвином и Шаной начинается роман, который Джо вскоре раскрывает. Его ярость, подогретая религиозными убеждениями, ставит под угрозу жизнь обоих героев. Сможет ли детектив Лучетти спасти их, прежде чем станет слишком поздно?
Фильм снимался в городе Батон-Руж, штат Луизиана. Там находится Библейский колледж Джимми Сваггерта, героя одного из самых крупных религиозных скандалов в США последних лет.
Чепмен, атеист, называющий себя дальним родственником Чарльза Дарвина, заявил, что персонаж Гэвина Николса стал первым открыто атеистическим героем в рассказе о религиозном конфликте. По словам Чепмена, это «первый проатеистический художественный фильм, когда-либо выпущенный в Америке». Его цель состояла в том, чтобы «выпустить работу, в которой приводятся основные интеллектуальные аргументы в пользу атеизма, но также приводится мощный эмоциональный аргумент против религиозной жестокости» и «того, как в результате страдают люди».
В фильме использована цитата из ветхозаветной книги Левит, 20:13 – «Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость: да будут преданы смерти, кровь их на них».
Номер квартиры, показанный в фильме «212», отсылает ко дню рождения 12 февраля Чарльза Дарвина.
Во время затянувшихся съемок одной из сцен фильма в отеле, Лив Тайлер пришлось провести долгие часы привязанной к стулу, почти полностью обнаженной и с кляпом во рту.
Имя персонажа Кристофера Горэма является отсылкой на Иисуса Христа.
Фильм демонстрировался в Индонезии, где на момент премьеры Александр Аан преследовался по законам страны о богохульстве за то, что он написал, что не верит в Бога, в посте в Facebook. Позже Аан был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы. В Турции, где фильм также показывался и снимался, всемирно известный пианист Фазиль Сай был привлечен к ответственности за «оскорбление ислама» и был приговорен к 10 месяцам тюремного заключения.
Премьера фильма состоялась в январе 2011 года на кинофестивале Sundance. После он был доступен в основном на канале IFC On Demand и был выпущен очень ограниченным тиражом всего в двух частных кинотеатрах. В международном же прокате фильм собрал примерно один и четверть миллиона долларов (при бюджете в 10 миллионов).
После выхода на экраны картина подвергся нападкам со стороны Билла Донохью из Католической лиги, которому Чепмен ответил напрямую. В ответном заявлении он здорово проехался и по самому Донахью, и по американской католической церкви, и по международной ее деятельности.
Полицейский пытается разобраться в ситуации, в которой мужчина стоит на карнизе небоскреба и к полудню обещает спрыгнуть вниз.
ну что ж вы так, а!
я вот от других о нем ничего не слышу, и как-то.. подозрительно. и не… Читать дальше…
спасибо, SwordfishV, может, действительно не стоит.