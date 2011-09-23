История дельфина, 2011

Сойер Нельсон, одинокий 11-летний мальчик, отстает в школе после того, как его отец бросил его пятью годами ранее. Его единственный друг – его двоюродный брат Кайл, чемпион по плаванию, который надеется участвовать в Олимпийских играх. Однако скоро он уезжает, чтобы отслужить в армии, и мальчик остается совсем один.

Однажды по дороге в летнюю школу Сойер находит рыбака, пытающегося помочь раненому дельфину, попавшему в ловушку для крабов. Вместе у старика и мальчика получается раскрыть ловушку, и дельфина отправляют на лечение в Морской аквариум Клируотера, которым управляет доктор Клей Хескетт. Дочь Клея Хейзел называет дельфина Зимой после того, как два предыдущих дельфина, Лето и Осень, были успешно вылечены и вернулись в океан.

Сойер тайно пробирается в аквариум, чтобы увидеть Зиму, а позже начинает навещать ее каждый день. Родители Сойера и Хейзел колеблются, но вскоре понимают, что эта дружба, идет на пользу и Зиме, и Сойеру. Доктор Клей разрешает мальчику посещать аквариум, а его мать забирает Сойера из летней школы и даже дарит ему новый гидрокостюм.

Однако не все так радужно: хвост Зимы сильно поврежден, и его приходится ампутировать. Она учится плавать без хвоста, но на рентгеновском снимке Клэй замечает, что неестественное движения вызывает нагрузку на ее позвоночник, что рано или поздно выведет его из строя и в конечном итоге убьет ее.

Сойер не готов смириться с гибелью нового друга, и, узнав об этом, он начинает долгую и изнуряющую борьбу за покупку для Зимы хвостового процесса. Вскоре на этом пути к нему присоединяются и другие его друзья. Сможет ли мальчик спасти дельфина, попутно решая проблемы со своей учебой?