История дельфина, 2011

Сойер Нельсон, одинокий 11-летний мальчик, отстает в школе после того, как его отец бросил его пятью годами ранее. Его единственный друг – его двоюродный брат Кайл, чемпион по плаванию, который надеется участвовать в Олимпийских играх. Однако скоро он уезжает, чтобы отслужить в армии, и мальчик остается совсем один.
Однажды по дороге в летнюю школу Сойер находит рыбака, пытающегося помочь раненому дельфину, попавшему в ловушку для крабов. Вместе у старика и мальчика получается раскрыть ловушку, и дельфина отправляют на лечение в Морской аквариум Клируотера, которым управляет доктор Клей Хескетт. Дочь Клея Хейзел называет дельфина Зимой после того, как два предыдущих дельфина, Лето и Осень, были успешно вылечены и вернулись в океан.
Сойер тайно пробирается в аквариум, чтобы увидеть Зиму, а позже начинает навещать ее каждый день. Родители Сойера и Хейзел колеблются, но вскоре понимают, что эта дружба, идет на пользу и Зиме, и Сойеру. Доктор Клей разрешает мальчику посещать аквариум, а его мать забирает Сойера из летней школы и даже дарит ему новый гидрокостюм.
Однако не все так радужно: хвост Зимы сильно поврежден, и его приходится ампутировать. Она учится плавать без хвоста, но на рентгеновском снимке Клэй замечает, что неестественное движения вызывает нагрузку на ее позвоночник, что рано или поздно выведет его из строя и в конечном итоге убьет ее.
Сойер не готов смириться с гибелью нового друга, и, узнав об этом, он начинает долгую и изнуряющую борьбу за покупку для Зимы хвостового процесса. Вскоре на этом пути к нему присоединяются и другие его друзья. Сможет ли мальчик спасти дельфина, попутно решая проблемы со своей учебой?
Сюжет фильма основан на одноименной книге для детей Крейга Хэткоффа, которая, в свою очередь, вдохновлена реальной историей Книга и фильм вдохновлены реальной историей Зимы, самки дельфина-афалины, спасенной в декабре 2005 года у побережья Флориды и принятой морским аквариумом Клируотер. История Зимы стала источником вдохновения для многих детей-инвалидов со всего мира и даже была переработана в видеоигру для приставки Nintendo DS.
Фильм снимался на 3D камеры с сентября по октябрь 2010 года. Съемки проводились в основном в округе Пинеллас, штат Флорида, главным местом съемки был морской аквариум Клируотер. Среди дополнительных локаций: Академия адмирала Фаррагута, остров Медового месяца, Тарпон-Спрингс и местная новостная станция Bay News 9.
Съемочная группа связывалась с Джастином Шербертом, известным по картине «Освободите Вилли». Шерберт должен был проконсультировать группу насчет обучения морских млекопитающих, но он отказался. «Сказка о дельфинах» остается единственным фильмом о морских млекопитающих современной эпохи, в котором Шерберт не участвовал даже в качестве консультанта.
Ради участия в фильме Натан Гэмбл перекрасился из естественного русого в шатена.
Самка дельфина Зима исполняет в фильме роль самой себя, и даже хвостовой протез и гель, которые она носит, настоящие, те самые, что были использованы в реальной истории.
Это уже третье сотрудничество Эшли Джадд и Моргана Фримана. Позже они снова встретятся в сиквеле этого фильма.
Подвеска в виде дельфина, вырезанная Клеем для Сойера, не имеет хвоста, как и сама Зима.
Главная героиня: «Меня зовут Хейзел, как цвет глаз». Имя Хейзел в переводе означает лесной орех, или карий цвет глаз. Глаза Сойера, которому она это говорит, тоже карие.
Премьера фильма состоялась 23 сентября 2011 года. При бюджете в 37 миллионов долларов фильму удалось собрать в международном прокате 96 миллионов, поэтом уже через год после премьеры студия Alcon Entertainment начала разработку сиквела. Вторая часть фильма, «История дельфина 2», вышла в прокат в сентябре 2014 года.
История отважной самки дельфина по имени Уинтер, лишившейся хвоста в крабовой ловушке, но удивительным образом обретшей друга среди людей. Одиннадцатилетний мальчик Сойер знакомится со спасенным дельфином в «Клиэруотер Марин Аквариум», морском реабилитационном центре, и просит своих друзей и семью помочь ему убедить врача создать для Уинтер специальный протез, с помощью которого она снова сможет плавать.
Роль дельфина в фильме исполнила сама Уинтер.