Монте-Карло, 2011

Выпускница школы Грейс Беннет грезит о поездке в Париж, и в день получения аттестата родители дарят девушке заветные билеты. Правда, лететь в самый романтичный город мира Грейс придется в компании сводной сестры Мэг Келли, характер которой уж точно нельзя назвать приятным. К компании присоединяется лучшая подруга Грейс, Эмма, но даже она не спасает путешествие: низкопробный отель и унылые экскурсии нагоняют на девушек тоску. Настоящее приключение начинается совсем внезапно: Грейс принимают за богатую наследницу Корделию. Несколько дней главной героине и ее спутницам предстоит провести в Монте-Карло с поистине королевским размахом…
Под занавес своего долгожданного, но неудавшегося путешествия в Париж три девушки от скуки заходят в пятизвездочный отель, и их жизнь совершает головокружительный поворот: одну из них принимают за избалованную англичанку, наследницу огромного состояния. И вот тыква превращается в карету, скромное платьице – в шикарный наряд, Золушка – в принцессу, а Париж – в Монте-Карло с вездесущими папарацци, частными самолетами, и незабываемой романтикой.