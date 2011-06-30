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Монте-Карло Монте-Карло
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Monte Carlo

Монте-Карло, 2011

2011 / США
7.8 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Выпускница школы Грейс Беннет грезит о поездке в Париж, и в день получения аттестата родители дарят девушке заветные билеты. Правда, лететь в самый романтичный город мира Грейс придется в компании сводной сестры Мэг Келли, характер которой уж точно нельзя назвать приятным. К компании присоединяется лучшая подруга Грейс, Эмма, но даже она не спасает путешествие: низкопробный отель и унылые экскурсии нагоняют на девушек тоску. Настоящее приключение начинается совсем внезапно: Грейс принимают за богатую наследницу Корделию. Несколько дней главной героине и ее спутницам предстоит провести в Монте-Карло с поистине королевским размахом…

  • Одним из продюсеров фильма выступила Николь Кидман. В первоначальной версии сценария она должна была сыграть одну из главных героинь, однако впоследствии создатели решили снять картину, героями которой будут подростки. 
  • Лейтон Мистер (Мэг) и Кэти Кэссиди (Эмма) ранее снимались вместе в популярном молодежном сериале “Сплетница”. 
  • Специально для роли Грейс Селена Гомес научилась играть в поло.
  • Имя главной героини, Грейс, и фамилия ее сводной сестры, Келли, отсылают к имени американской актрисы Грейс Келли. В 1956 году она вышла замуж за князя Монако. Монте-Карло, место действия фильма, располагается в Монако.
  • Съемки фильма проходили во Франции, Венгрии, Монако и США. 

Под занавес своего долгожданного, но неудавшегося путешествия в Париж три девушки от скуки заходят в пятизвездочный отель, и их жизнь совершает головокружительный поворот: одну из них принимают за избалованную англичанку, наследницу огромного состояния. И вот тыква превращается в карету, скромное платьице – в шикарный наряд, Золушка – в принцессу, а Париж – в Монте-Карло с вездесущими папарацци, частными самолетами, и незабываемой романтикой.

7.8 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 30 июня 2011
Премьера онлайн 1 января 2018
Премьера в мире 30 июня 2011
Возраст 0+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Томас Безука
Томас Безука
В ролях
Селена Гомес
Селена Гомес
Лейтон Мистер
Лейтон Мистер
Энди МакДауэлл
Энди МакДауэлл
Кэти Кэссиди
Кэти Кэссиди
Кори Монтейт
Кори Монтейт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Монте-Карло 4 постера
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Монте-Карло
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Элиза2011 2 апреля 2015, 12:51
ОТЛИЧНЫЙ ФИЛЬМ ТОЛЬКО ЧТО С НЕГО ВЕРНУЛАСЬ✊
disturatro 23 февраля 2023, 18:57
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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33 голоса
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