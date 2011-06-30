Монте-Карло, 2011

Выпускница школы Грейс Беннет грезит о поездке в Париж, и в день получения аттестата родители дарят девушке заветные билеты. Правда, лететь в самый романтичный город мира Грейс придется в компании сводной сестры Мэг Келли, характер которой уж точно нельзя назвать приятным. К компании присоединяется лучшая подруга Грейс, Эмма, но даже она не спасает путешествие: низкопробный отель и унылые экскурсии нагоняют на девушек тоску. Настоящее приключение начинается совсем внезапно: Грейс принимают за богатую наследницу Корделию. Несколько дней главной героине и ее спутницам предстоит провести в Монте-Карло с поистине королевским размахом…