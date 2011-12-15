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Ёлки 2 Ёлки 2
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Ёлки 2, 2011

2011 / Россия
7.7 Оцените
119 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Как и предыдущая часть серии, фильм состоит из нескольких новелл, объединенных общей идеей доброты и взаимопомощи.

Первая новелла рассказывает о пожилом пилоте гражданской авиации, который на протяжении 40 лет каждый новый год ждет свою возлюбленную под кремлевскими курантами. По несчастливой случайности, именно в тот год, когда женщина об этом узнает, ему приходится улететь в незапланированный рейс как раз в канун нового года. Сможет ли он вернуться к полуночи и встретить любовь всей своей жизни?

Вторая история повествует о межнациональной свадьбе, проведению которой всячески препятствуют родственники как со стороны жениха, так и со стороны невесты.

Героиня третьего эпизода, Настя, с помощью подруги своей матери пытается отыскать своего отца, которого она никогда не видела, и для этого они прибегают к помощи Деда Мороза.

Следующая новелла продолжает историю пилота из первой. На борту самолета происходит авария, и он вынужден совершить аварийную посадку на взлетную полосу, давно закрытого аэропорта. К счастью, его последний сотрудник, одинокий старик, каждый день очищает полосу от снега, хотя в этом и нет никакой необходимости.

Пятая история рассказывает о том, как потерявший память бизнесмен и его верный товарищ пытаются разгадать тайну инициалов З.Г., написанных у него на руке, и вернуть его невесту, сбежавшую к французскому ловеласу.

На этот раз Тимур Бекмамбетов уступил кресло режиссера Дмитрию Киселеву, но остался продюсером картины. И первых “Елок” во вторую часть альманаха перекочевали Иван Ургант, Сергей Светлаков, Никита Пресняков, Александр Головин, Александр Домогаров-младший и Елена Плаксина. Роли новых героев исполнили Ирина Алферов, Алексей Петренко, Петр Федоров, Сергей Безруков, Гоша Куценко и другие артисты.

  • Сценарий фильма состоит из невыдуманных историй, безвозмездно отправленных на студию Тимура Бекмамбетова кинозрителями со всей России.
  • По словам одного из режиссеров проекта, Дмитрия Киселева, картина призвана популяризировать тему взаимовыручки. «Есть в нашей стране герои, которые сажают аварийные самолеты, спасая тем самым людей ценой своей жизни. Мы предложили эти темы как чудо. Фильм – это то, как нам хотелось бы, чтобы всегда было, чтобы все люди жили по тем же моральным принципам, что и наши герои», – сказал режиссер.
  • Перемещения героев по разным городам России сделаны с помощью компьютерной графики: героев снимали в студии на зеленом фоне, а потом, уже на стадии монтажа, “перемещали” их в любой город исходя из сюжетных необходимостей фильма.
  • В сценах, где Борис Воробьев выпивает слишком много виски, Иван Ургант сам падал с кресла, хотя ему и предлагали помощь каскадера.
  • Всего на съемках фильма было использовано 218 елок, 3 килограмма гипса, 12 килограмм елочных украшений, 5 банок зеленого горошка, 14 килограмм оливье и 20 килограмм мандаринов.
  • Новелла «Самолет» основана на реальной истории аварийной посадки самолета Ту-154 в Ижме. Пилот самолета, Евгений Новоселов, совершил посадку на давно выведенную из эксплуатации взлетную полосу, не имеющую светового оборудования или сигнальных огней, совершенно вслепую, благодаря чему спас 72 пассажира, 9 членов экипажа и был удостоен звания Героя России.
  • Главной задачей, стоявшей перед создателями фильма было удержать высокую планку качества первого фильма, сохранить его волшебную праздничную атмосферу, но при этом внести достаточное количество обновлений, чтобы зрители не заскучали.
  • На стадии монтажа создателям фильма пришлось переписать около 70% диалогов из-за сложностей, вызванных форматом альманаха – трудно было вести общую идейную линию в нескольких не связанных между собой новеллах, поставленных четырьмя разными режиссерами.
  • Изначально для фильма было снято еще две новеллы: «Платье» Оксаны Бычковой и продолжение истории Резо Гигинеишвили из предыдущего фильма, но они не вошли в окончательную версию монтажа картины. Связано это было со все более возрастающим хронометражем картины: было бы трудно удерживать внимание зрителей на протяжении более двух часов фильма.
  • Еще во время съемок этого фильма его создатели запланировали сделать следующую часть франшизы в формате документального кино: предполагалось, что простые люди напишут сценарии о том, как бы они хотели провести новый год, а потом постараются осуществить это, снимая все на свои мобильные телефоны. Из таких самодельных короткометражек и состояла бы в итоге готовая картина. Эта идея в конце концов не нашла развития ни в одной из будущих частей франшизы, но частично была осуществлена Жорой Крыжовниковым на съемках фильма «Елки Новые».
  • Изначально главные роли в новелле “Самолет” должны были сыграть Олег Табаков и Вахтанг Кикабидзе.
  • Фраза депутата в исполнении Виктора Вержбицкого “Кто-то теряет, кто-то находит. Кто-то уходит, а кто-то приходит” – отсылка к фильму Тимура Бекмамбетова “Дневной Дозор”, где эти слова произносит Завулон, также герой Вержбицкого.
  • За первый день проката в России и СНГ фильм “Елки 2” собрал почти 2 миллиона долларов. При бюджете в 5,8 миллионов долларов общие кассовые сборы картины составили 26,2 миллиона.
  • Первые сцены для “Елок 2” – новогодние гуляния в Москве, Петербурге, Новосибирске, Астане, Екатеринбурге и других городах } были сняты в январе 2011 года, сразу же после выхода на экраны первого альманаха.
  • Съемки картины продлились 9 месяцев и проходили в том числе в теплое время года, поэтому во многих кадрах можно заметить, что у героев не идет пар изо рта, хотя действие происходит зимой.
  • Сергей Светлаков признавался, что изначально расшифровка инициалов “З.Г.” в сценарии прописана не была: создатели надеялись, что подходящий вариант будет придуман прямо на площадке.
  • Кадры для задних планов, которые использовались для замены зеленого фона, присылали самые обычные российские жители: по словам режиссера, в “Елки 2” попало около сорока разных локаций, снятых на смартфоны.
  • Чтобы показать, как сноубордист и лыжник тащат ванну для бабы Мани через всю Пермь, использовался один и тот же дубль: менялись только пейзажи на заднем плане.
  • Режиссер Дмитрий Киселев рассказал, что многие актеры исполняли свои каскадерские трюки самостоятельно, без участия дублеров.
  • Бобровую шапку своего героя Сергею Светлакову забрать домой не разрешили.
  • Одну из песен к фильму исполнил Иван Ургант.
  • История лыжника и сноубордиста, которая появилась еще в первых “Елках”, была позаимствована у сатирика Михаила Задорнова. Задорнов однажды рассказал похожий сюжет, в котором действующими лицами якобы стали он сам и Леонид Якубович.
  • В продолжение “Елок” были инвестированы средства, полученные от проката первой части альманаха.
  • Изначально фильм должны были снимать в 3D формате, но в итоге было принято решение создавать картину в более привычном для зрителя формате 2D.
  • Как и первые “Елки”, второй фильм создавался на студии “Bazelevs”. Для того, чтобы самостоятельно организовать прокат “Елок”, компания создала специальное подразделение Bazelevs Distribution.
  • Для съемок сцены, в которой сноубордист и лыжник спускаются по лестнице, оператора пришлось подвешивать на тросы в пространстве между лестничными перилами.
  • В 2012 году “Елки 2” были отмечены в рамках российской народной некомерческой кинопремией “Жорж”: фильм был номинирован в категориях “Лучший российский экшн”, за которую в итоге получил приз, и «Лучшая российская комедия».
  • Основные сюжетные ходы для новеллы о персонажах Урганта и Светлакова по просьбе Бекмамбетова придумал писатель Евгений Гришковец. Финальный сценарий написала Анна Матисон, которая ранее уже работала с Евгением над фильмом “Сатисфакция”. Гришковец отказался от гонорара за работу и указания его имени в титрах.
  • Иван Ургант рассказывал, что для того, чтобы превратить летний московский двор в предновогодний, потребовалось несколько бутылок жидкости для мытья посуды, которые при правильной концентрации помогают создать пену, издалека похожую на снежные сугробы.

За этот год много чего произошло, но наступит день, который всё расставит на свои места. Продолжение новогодних историй, которые происходили в жизни героев в фильме «Ёлки».

7.7 Оцените
119 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 15 декабря 2011
Премьера в мире 15 декабря 2011
Возраст 12+
Прокатчик Bazelevs Distribution
Режиссер
Дмитрий Киселев
Дмитрий Киселев
В ролях
Сергей Светлаков
Сергей Светлаков
Иван Ургант
Иван Ургант
Вера Брежнева
Вера Брежнева
Сергей Безруков
Сергей Безруков
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
rrock 2 апреля 2015, 12:51
Фильм отличный. Русское кино не смотрю в принципе, но это почти шедевр для нашего кино. Значительно лучше первой части, т.к. нет натянутой теории про… Читать дальше…
mike123 2 апреля 2015, 12:51
Во класс! Не успел «Елки» проглядеть, а тут уж, говорят «Елки 2012» на выходе. Ну, если первая часть Елок такая обалденная , то и вторая думаю точо… Читать дальше…
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