Ёлки 2, 2011

Как и предыдущая часть серии, фильм состоит из нескольких новелл, объединенных общей идеей доброты и взаимопомощи.

Первая новелла рассказывает о пожилом пилоте гражданской авиации, который на протяжении 40 лет каждый новый год ждет свою возлюбленную под кремлевскими курантами. По несчастливой случайности, именно в тот год, когда женщина об этом узнает, ему приходится улететь в незапланированный рейс как раз в канун нового года. Сможет ли он вернуться к полуночи и встретить любовь всей своей жизни?

Вторая история повествует о межнациональной свадьбе, проведению которой всячески препятствуют родственники как со стороны жениха, так и со стороны невесты.

Героиня третьего эпизода, Настя, с помощью подруги своей матери пытается отыскать своего отца, которого она никогда не видела, и для этого они прибегают к помощи Деда Мороза.

Следующая новелла продолжает историю пилота из первой. На борту самолета происходит авария, и он вынужден совершить аварийную посадку на взлетную полосу, давно закрытого аэропорта. К счастью, его последний сотрудник, одинокий старик, каждый день очищает полосу от снега, хотя в этом и нет никакой необходимости.

Пятая история рассказывает о том, как потерявший память бизнесмен и его верный товарищ пытаются разгадать тайну инициалов З.Г., написанных у него на руке, и вернуть его невесту, сбежавшую к французскому ловеласу.

На этот раз Тимур Бекмамбетов уступил кресло режиссера Дмитрию Киселеву, но остался продюсером картины. И первых “Елок” во вторую часть альманаха перекочевали Иван Ургант, Сергей Светлаков, Никита Пресняков, Александр Головин, Александр Домогаров-младший и Елена Плаксина. Роли новых героев исполнили Ирина Алферов, Алексей Петренко, Петр Федоров, Сергей Безруков, Гоша Куценко и другие артисты.