Давид Руссо — довольно известный в Париже писатель. Кандис Лесер — красивая блондинка родом из французской провинции, убежденная в том, что в прошлой жизни она была Мэрилин Монро. Они снова встретятся в Муте, самом холодном городишке Франции: он − в полном творческом упадке, она − уже мертвая.

"Самоубийство", − сказано в полицейском заключении, − Предположительно, от снотворного». Но Давид Руссо так не считает. Погружаясь в прошлое Кандис Лекер, он находит вдохновение для нового романа…