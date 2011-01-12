Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ждун 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
7.3
Киноафиша Фильмы Пупупиду
Пупупиду

, 2011
Poupoupidou / Nobody Else But You
Франция / криминал, комедия / 18+
Трейлеры
О фильме

Давид Руссо — довольно известный в Париже писатель. Кандис Лесер — красивая блондинка родом из французской провинции, убежденная в том, что в прошлой жизни она была Мэрилин Монро. Они снова встретятся в Муте, самом холодном городишке Франции: он − в полном творческом упадке, она − уже мертвая.

"Самоубийство", − сказано в полицейском заключении, − Предположительно, от снотворного». Но Давид Руссо так не считает. Погружаясь в прошлое Кандис Лекер, он находит вдохновение для нового романа…

В ролях

Жан-Поль Рув
Жан-Поль Рув
Софи Куинтон
Оливье Рабурден
Оливье Рабурден
Арсинэ Ханджян
Эрик Руф
Эрик Руф
Жозефин де Мо
Жозефин де Мо
Режиссер Жеральд Юсташ-Матье
Сценарист Жеральд Юсташ-Матье, Джульетт Сэйлс
Композитор Stephane Lopez
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в мире 12 января 2011
Дата выхода
8 декабря 2011 Россия P&I Films
3 августа 2012 Австрия
8 декабря 2011 Беларусь
8 декабря 2011 Казахстан
11 ноября 2011 США
8 декабря 2011 Украина
12 января 2011 Франция
Сборы в мире $150 173
Производство Dharamsala, France 2 Cinéma, Banque Postale Image 3, La
Другие названия
Poupoupidou, Nobody Else But You, Comme Marilyn, Không Ai Khác Ngoài Anh, Mysteriet i Mouthe, Piękność z małego miasteczka, Pu-pu-pi-du, Who Killed Marilyn?, Двойничката на Мерилин, Пупупиду, 夢露謎情, 赤い手帳

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
Трейлеры фильма

Все трейлеры
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Цитаты

Simon Denner Извините, вы Дэвид Руссо? Детективный роман про стриптизершу и копа-трансвестита?
David Rousseau Транссексуал.
Simon Denner Во Франции нам не хватает таких же неправдоподобных писателей, как вы.
David Rousseau Это комплимент?
Simon Denner Нет.

Отзывы о фильме

fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Я тоже люблю французов, мне понравилось.
Насторожило дурацкое и какое-то даже пошлое начало, эта девушка в бело-желтой вуали, бе.
Но потом мы с… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше