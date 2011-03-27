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Одуванчик Одуванчик
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Oduvanchik

Одуванчик, 2011

2011 / Россия
8.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Две самые обеспеченные семьи города Андриановы и Зельдовы готовятся к свадьбе детей, которая обещает стать вдающимся бизнес-проектом по слиянию капиталов. Накануне торжества Родион Андрианов знакомится с невзрачной белокурой девушкой-«одуванчиком» Соней при весьма необычных обстоятельствах — они вместе застревают в лифте, и Соня помогает Родиону преодолеть приступ клаустрофобии. Тем временем Лара Зельдова приглашает аниматором на свою свадьбу бывшую одноклассницу – Соню... Вновь встретившись на свадьбе, Родион и Соня понимают, что их жизнь может быть совершенно другой, но чтобы обрести счастье, им придется выбирать между долгом, любовью, и благополучием…

8.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 27 марта 2011
Премьера в мире 27 марта 2011
Возраст 16+
Режиссер
Галина Кувивчак-Сахно
В ролях
Николай Добрынин
Николай Добрынин
Анна Кузина
Анна Кузина
Иван Стебунов
Иван Стебунов
Анастасия Цветаева
Михаил Жонин
Михаил Жонин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Одуванчик 2 постера
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Одуванчик
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