Одуванчик, 2011

Две самые обеспеченные семьи города Андриановы и Зельдовы готовятся к свадьбе детей, которая обещает стать вдающимся бизнес-проектом по слиянию капиталов. Накануне торжества Родион Андрианов знакомится с невзрачной белокурой девушкой-«одуванчиком» Соней при весьма необычных обстоятельствах — они вместе застревают в лифте, и Соня помогает Родиону преодолеть приступ клаустрофобии. Тем временем Лара Зельдова приглашает аниматором на свою свадьбу бывшую одноклассницу – Соню... Вновь встретившись на свадьбе, Родион и Соня понимают, что их жизнь может быть совершенно другой, но чтобы обрести счастье, им придется выбирать между долгом, любовью, и благополучием…