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Паранормальное явление 3 Паранормальное явление 3
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Paranormal Activity 3

Паранормальное явление 3, 2011

2011 / США
7.9 Оцените
84 голоса Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Конец 1980-х годов, Калифорния. Деннис переезжает в дом своей девушки Джули, где та живет со своими дочерьми Кэти и Кристи. Вскоре герой начинает понимать, что в здании творятся странные вещи. Разместив по комнатам камеры для ночной съемки, Деннис обнаруживает, что в доме присутствует нечто, угрожающее его новообретенной семье.

  • Большинство сцен из трейлеров к фильму никак не относились к самой картине, что чрезвычайно разозлило многих поклонников франшизы. Согласно Inside Pulse, у съемочной группы было достаточно кадров, чтобы “собрать” две совершенно разные версии одного и того же фильма.
  • По словам режиссеров фильма Эриэля Шульмана и Генри Джуста, демон Тоби был назван в честь собаки помощника режиссера и собаки соседа сценариста.
  • Сцена с шатающимся зубом Кристи в сценарии отсутствовала. Когда исполнительница роли Джесика Браун появилась утром на съемочной площадке, она рассказала команде, что у нее шатается зуб. В итоге кинематографисты решили вставить этот эпизод в фильм.
  • Ближе к началу фильма Джули фотографирует юную Кэти, стоящую на подъездной дорожке, незадолго до группового снимка. Показанная фотография появляется как в “Паранормальном явлении” (2007), так и в “Паранормальном явлении 2” (2010).
  • Для подготовки к своим ролям Хлоя Ксенджери (Кэти) и Джесика Браун (Кристи) пересматривали “Последнего единорога” (1982).

Действие фильма разворачивается в 1988 году. В доме, где живет семья с двумя детьми, начинают происходить странные вещи. Случилось это после того, как девочки Кэти и Кристи решили вызвать дух Кровавой Мэри и заснять все происходящее на видеокамеру. Никто не мог представить себе последствий детской шалости.

7.9 Оцените
84 голоса Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2011
Премьера в России 20 октября 2011
Премьера онлайн 1 октября 2021
Премьера в мире 19 октября 2011
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Генри Джуст
Генри Джуст
В ролях
Кэти Фитерстон
Спрэг Грэйден
Лоурен Биттнер
Кристофер Николас Смит
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Паранормальное явление 3 5 постеров
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
?Ответ на сообщение Terraelle от 28/10/2011 - 21:02:27Ну и как родился ежик-то?Вообще после просмотра Ведьм из Блэр...ночью соло и без всякой… Читать дальше…
Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (mi8inga, 25/10/2011 - 19:31:47):Мне фильм показался достаточно пресным. Напряжения и страха он не вызвал, а показался больше комичным)))… Читать дальше…
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84 голоса
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дублированный трейлер
Дублированный трейлер
тв ролик 2
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