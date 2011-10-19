Паранормальное явление 3, 2011

Конец 1980-х годов, Калифорния. Деннис переезжает в дом своей девушки Джули, где та живет со своими дочерьми Кэти и Кристи. Вскоре герой начинает понимать, что в здании творятся странные вещи. Разместив по комнатам камеры для ночной съемки, Деннис обнаруживает, что в доме присутствует нечто, угрожающее его новообретенной семье.
Действие фильма разворачивается в 1988 году. В доме, где живет семья с двумя детьми, начинают происходить странные вещи. Случилось это после того, как девочки Кэти и Кристи решили вызвать дух Кровавой Мэри и заснять все происходящее на видеокамеру. Никто не мог представить себе последствий детской шалости.