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Постер фильма Без мужчин
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Киноафиша Фильмы Без мужчин

Без мужчин

Bez muzhchin 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Пассажиры вечернего рейса пристегнули ремни и приготовились к взлету. Но рейс отложили до утра. Пассажиры вышли из самолета. Под светом фонаря поблескивали капли косого дождя. В луже отразились два женских силуэта. Две женщины, две случайные попутчицы отправились в путешествие длиной в московскую ночь…

Они меняют машины и настроение, мчатся по кольцевым и бульварам, смеются и плачут. Кажется, они могут позволить себе все в эту странную ночь, словно выпавшую из реальной жизни. Они успевают страдать, любить, ненавидеть. Они не могут только одного – разойтись. Ими движет одна идея, одна мысль, одна страсть, и имя ее МУЖЧИНА.

Без мужчин - трейлер
Без мужчин  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 1 сентября 2011
Дата выхода
1 сентября 2011 Россия Top Film Distribution
1 сентября 2011 Беларусь
1 сентября 2011 Казахстан
11 ноября 2011 США
1 сентября 2011 Украина
Сборы в мире $133 933
Производство Кинокомпания Альянс
Другие названия
Bez muzhchin, Without Men, Bez vīriešiem, Без мужчин
Режиссер
Резо Гигинеишвили
Резо Гигинеишвили
Алиса Хмельницкая
В ролях
Вера Воронкова
Вера Воронкова
Надежда Михалкова
Надежда Михалкова
Сергей Газаров
Сергей Газаров
Анна Михалкова
Анна Михалкова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.0
Оцените 10 голосов
4.1 IMDb
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