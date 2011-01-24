Другая Земля, 2011

В астрономии происходит сенсационное открытие – ученые обнаруживают планету, полностью идентичную нашей, на которой построены точно такие же города и живут такие же люди. В это же время студентка Рода становится виновницей автокатастрофы, унесшей жизни нескольких человек. Чувство вины терзает ее даже после четырех лет тюрьмы, но благодаря Земле-2 у нее, возможно, есть шанс хоть немного исправить совершенную ошибку.