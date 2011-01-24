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Another Earth

Другая Земля, 2011

2011 / США
7.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

В астрономии происходит сенсационное открытие – ученые обнаруживают планету, полностью идентичную нашей, на которой построены точно такие же города и живут такие же люди. В это же время студентка Рода становится виновницей автокатастрофы, унесшей жизни нескольких человек. Чувство вины терзает ее даже после четырех лет тюрьмы, но благодаря Земле-2 у нее, возможно, есть шанс хоть немного исправить совершенную ошибку. 

  • История про директора школы, которую рассказывает глава фирмы главной героине, на самом деле произошла с известным предпринимателем Ричардом Брэнсоном.
  • Изображение, которое Рода повесила над кроватью, – это фотография туманности Орел в созвездии Змеи, которая называется “Столпы творения” и сделана телескопом “Хаббл”. 
  • Сцена, где Брит Марлинг покидает тюрьму, была снята благодаря тому, что Марлинг выдала себя за инструктора йоги и входила и выходила из тюрьмы по-настоящему.
  • Идея фильма возникла после разговоров Брит Марлинг и Майком Кэхиллом о том, каково это – встретиться с самим собой.
  • Брит Марлинг предложила на роль Джона кандидатуру Уильяма Мапотера, потому что ей очень понравилось его игра в фильме “В cпальне”. Мапотер согласился сниматься в фильме за 100 долларов в день.

Научно-фантастическая драма о трагическом пересечении жизней студентки и композитора в ночь открытия учёными идентичной Земле планеты в солнечной системе.

7.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в России 13 октября 2011
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 24 января 2011
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Майк Кэхилл
В ролях
Уильям Мапотер
Уильям Мапотер
Джордан Бэйкер
Натали Картер
Дайан Цисла
Брюс Колбер
Все актеры и съемочная группа
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Другая Земля
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Лика 5 июля 2019, 13:21
Планета-надежда
Если поделить любую фантастику на идейную или визуальную в зависимости от того, что в ней преобладает и является более важным, то… Читать дальше…
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13 января 2021 10:57
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