Первый мститель, 2011

Крис Эванс – единственный из актерского состава, кому не пришлось проходить кастинг. Создатели “Первого мстителя” не сомневались в том, что он идеально подойдет на роль Капитана Америки.

На роль Стива Роджерса претендовал американский актер румынского происхождения Себастиан Стэн, который в итоге сыграл Баки Барнса. При подготовке к съемкам Стэн пересмотрел множество художественных и документальных фильмов о Второй мировой войне: актера особенно вдохновлял сериал “Братья по оружию”. Интересно, что Нил МакДонаф – Тимоти “Дум-Дум” Дуган из “Первого мстителя” – ранее снимался в “Братьях по оружию”.

Эванс трижды отвергал предложение сняться в “Первом мстителе” из-за опасений, что рост его популярности после выхода фильма будет угрожать частной жизни актера. Уговорить Криса хотя бы встретиться с авторами картины удалось только Роберту Дауни младшему.

До съемок в “Первом мстителе” Эванс уже неоднократно появлялся в фильмах по комиксам – например, он сыграл Человека-факела в двух частях “Фантастической четверки” и “злого бывшего” Лукаса Ли в экранизации комикса “Скотт Пилигрим против всех”.

Изначально планировалось, что Джеймс “Росомаха” Хоулетт и Эрик “Магнето” Лэншерр появятся в небольших эпизодах “Первого мстителя”. Оба персонажа соотносились с временем действия в фильме: в 1940-х Хоулетт служил на фронте, а Лэншерр был узником концентрационного лагеря. Однако эти камео были отвергнуты из-за сложностей с авторскими правами.

Комикс-журнал, фигурирующий в фильме, отсылает зрителя к самому первому выпуску о Капитане Америка, датированному мартом 1941 года. Сама обложка была немного модифицирована, чтобы избежать несоответствий.

В одной из сцен агент Пегги Картер носит красное платье. Этот наряд создавался для героини Мелани Лоран в “Бесславных ублюдках” Квентина Тарантино, однако использован в самом фильме не был.

Актер Томми Ли Джонс сыграл в “Первом мстителе” полковника Филлипса, непосредственного начальника Стива. Ранее Джонс уже снимался в супергеройских фильмах: он исполнил роль Двуликого в картине “Бэтмен навсегда” Джоэла Шумахера.

Легендарный Стэн Ли по традиции появляется в камео, где он играет роль генерала. Это единственный случай, когда сам Ли не имел никакого отношения к созданию образа главного героя. Капитан Америка изначально был придуман писателем Джо Саймоном и художником Джеком Кирби.

У Криса Эванса было несколько дублеров на съемках: в создании образа тощего Стива Роджерса ему помогали Пол Уоррен и Леандер Дини, а в сценах с бегом Эванса заменял олимпийский десятиборец Даниэль Авде.

