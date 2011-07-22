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Первый мститель Первый мститель
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The First Avenger: Captain America

Первый мститель, 2011

2011 / США
7.2 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие разворачивается в 1940-х годах, за 70 лет до событий фильма “Мстители”. Главный герой Стив Роджерс – субтильный аутсайдер, мечтающий исполнить свой гражданский долг и вступить в союзные войска для борьбы во Второй мировой войне. Болезненного юношу справедливо признают негодным к военной службе. Единственный шанс Роджерса – это экспериментальная программа по вводу в организм сыворотки “суперсолдата”. 

После успешного эксперимента Стив получает почти всемирную славу под именем Капитана Америки. Он снимается в рекламных кампаниях, появляется в заставках к военным фильмам и произносит воодушевляющие речи перед солдатами, но одновременно стыдится того, что ни разу не принимал участие в бою. Все меняется в тот момент, когда Роджерс узнает о захвате в плен своего лучшего друга Джеймса “Баки” Барнса. Отныне главная цель Капитана Америки и его соратников – борьба с Иоганном Шмидтом, нацистом и лидером зловещей организации ГИДРА, и его приспешниками.
 

Крис Эванс – единственный из актерского состава, кому не пришлось проходить кастинг. Создатели “Первого мстителя” не сомневались в том, что он идеально подойдет на роль Капитана Америки.

На роль Стива Роджерса претендовал американский актер румынского происхождения Себастиан Стэн, который в итоге сыграл Баки Барнса. При подготовке к съемкам Стэн пересмотрел множество художественных и документальных фильмов о Второй мировой войне: актера особенно вдохновлял сериал “Братья по оружию”. Интересно, что Нил МакДонаф – Тимоти “Дум-Дум” Дуган из “Первого мстителя” – ранее снимался в “Братьях по оружию”.

Эванс трижды отвергал предложение сняться в “Первом мстителе” из-за опасений, что рост его популярности после выхода фильма будет угрожать частной жизни актера. Уговорить Криса хотя бы встретиться с авторами картины удалось только Роберту Дауни младшему. 

До съемок в “Первом мстителе” Эванс уже неоднократно появлялся в фильмах по комиксам – например, он сыграл Человека-факела в двух частях “Фантастической четверки” и “злого бывшего” Лукаса Ли в экранизации комикса “Скотт Пилигрим против всех”.

Изначально планировалось, что Джеймс “Росомаха” Хоулетт и Эрик “Магнето” Лэншерр появятся в небольших эпизодах “Первого мстителя”. Оба персонажа соотносились с временем действия в фильме: в 1940-х Хоулетт служил на фронте, а Лэншерр был узником концентрационного лагеря. Однако эти камео были отвергнуты из-за сложностей с авторскими правами.

Комикс-журнал, фигурирующий в фильме, отсылает зрителя к самому первому выпуску о Капитане Америка, датированному мартом 1941 года. Сама обложка была немного модифицирована, чтобы избежать несоответствий.

В одной из сцен агент Пегги Картер носит красное платье. Этот наряд создавался для героини Мелани Лоран в “Бесславных ублюдках” Квентина Тарантино, однако использован в самом фильме не был.

Актер Томми Ли Джонс сыграл в “Первом мстителе” полковника Филлипса, непосредственного начальника Стива. Ранее Джонс уже снимался в супергеройских фильмах: он исполнил роль Двуликого в картине “Бэтмен навсегда” Джоэла Шумахера.

Легендарный Стэн Ли по традиции появляется в камео, где он играет роль генерала. Это единственный случай, когда сам Ли не имел никакого отношения к созданию образа главного героя. Капитан Америка изначально был придуман писателем Джо Саймоном и художником Джеком Кирби.

У Криса Эванса было несколько дублеров на съемках: в создании образа тощего Стива Роджерса ему помогали Пол Уоррен и Леандер Дини, а в сценах с бегом Эванса заменял олимпийский десятиборец Даниэль Авде.
 

Считаясь негодным к военной службе, Стив Роджерс добровольно вызывается для совершенно секретной научно-исследовательской работы, которая превращает его в Капитана Америку, супергерой посвятил себя защите идеалов Америки.

7.2 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в России 28 июля 2011
Премьера в мире 22 июля 2011
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Джо Джонстон
Джо Джонстон
В ролях
Крис Эванс
Крис Эванс
Хьюго Уивинг
Хьюго Уивинг
Себастиан Стэн
Себастиан Стэн
Хейли Этвелл
Хейли Этвелл
Доминик Купер
Доминик Купер
Все актеры и съемочная группа
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Foggy 2 апреля 2015, 12:51
на самом деле первая половина примерно не так уж и плоха...по крайней мере смотрится без откровенного зевания...худенького укололи, англичанка-агент… Читать дальше…
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Axl F, 06/08/2011 - 11:42:50):А вот планку, которую поставили ЖЧ первой частью, второму не удалось, и вместо лёгкости и оригинальности… Читать дальше…
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