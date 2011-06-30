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Постер фильма Варенье из Сакуры
Постер фильма Варенье из Сакуры
Рейтинги
4.9 Рейтинг IMDb: 4.5
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2 постера
Киноафиша Фильмы Варенье из Сакуры

Варенье из Сакуры

Varene iz sakury 18+
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Факты

О фильме

В центре сюжета оказывается молодой предприниматель Воронцов, доведенный до отчаяния своими чересчур необязательными сотрудниками. Терзания героя можно понять: японскую технику, которую его компания должна бы продавать, сами подчиненные используют в кулинарных, музыкальных и других не относящихся к делу целей. В тот момент, когда Воронцов уже было решается на ликвидацию офиса, на помощь ему приходит старый друг Щеглов. Он уговаривает многострадального бизнесмена нанять кризисного директора – настоящего уроженца Японии, готового перевоспитать работников-тунеядцев с помощью самых радикальных методов.
 

  • Изначально в роли японского кризисного директора создатели хотели видеть иностранного актера. Однако приглашенный к участию Дон “Дракон” Джонсон отказался от участия в проекте из-за конфликта в расписании своих съемок.
  • Картина стала режиссерским дебютом актрисы Юлии Ауг.
  • Любовная линия Томокадзу-сана и Валентины не была прописана в первоначальном варианте сценария. Идея включить эти события в картину родилась непосредственно на съемочной площадке.
  • Рабочее название фильма – “Японский городовой”.
  • Над музыкой к фильму работал Аркадий Укупник.

Молодой бизнесмен Воронцов дошел, что называется, до ручки. Он-то строит свое дело грамотно и по всем зарубежным стандартам, а вот сотрудники не поддаются никаким мотивациям и методикам. Воронцов в таком отчаянии, что решается на крайнюю меру: он готов ликвидировать свой офис вместе со штатом, причем в самом прямом смысле слова.

Но тут на помощь приходит его старый приятель Щеглов. Есть идея: пригласить опытного кризисного директора, да не простого, а настоящего японца Томокадзу-сан. Он, как "мистер Вульф", решает все проблемы быстро и радикально.

Сказано — сделано: Томокадзу-сан водворяется в офисе истерзанного Воронцова, и...начинается! Начинается настоящее противостояние японского духа и русской души, философии самураев и идеологии родной печки, которая сама везде ездит, главное с нее не упасть.

Получится ли у доблестного японца превратить наших "неторопливых философов" в "белых шелковых воротничков"?

Варенье из Сакуры - трейлер
Варенье из Сакуры  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 30 июня 2011
Дата выхода
30 июня 2011 Россия КароПрокат 16+
30 июня 2011 Беларусь
30 июня 2011 Казахстан
11 ноября 2011 США
30 июня 2011 Украина
Сборы в мире $107 029
Производство Vox Film
Другие названия
Varene iz sakury, Варенье из сакуры
Режиссер
Юлия Ауг
Юлия Ауг
В ролях
Мария Аронова
Мария Аронова
Ренат Давлетьяров
Ренат Давлетьяров
Михаил Горевой
Михаил Горевой
Алексей Панин
Алексей Панин
Равшана Куркова
Равшана Куркова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.9
Оцените 10 голосов
4.5 IMDb
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