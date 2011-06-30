В центре сюжета оказывается молодой предприниматель Воронцов, доведенный до отчаяния своими чересчур необязательными сотрудниками. Терзания героя можно понять: японскую технику, которую его компания должна бы продавать, сами подчиненные используют в кулинарных, музыкальных и других не относящихся к делу целей. В тот момент, когда Воронцов уже было решается на ликвидацию офиса, на помощь ему приходит старый друг Щеглов. Он уговаривает многострадального бизнесмена нанять кризисного директора – настоящего уроженца Японии, готового перевоспитать работников-тунеядцев с помощью самых радикальных методов.
Молодой бизнесмен Воронцов дошел, что называется, до ручки. Он-то строит свое дело грамотно и по всем зарубежным стандартам, а вот сотрудники не поддаются никаким мотивациям и методикам. Воронцов в таком отчаянии, что решается на крайнюю меру: он готов ликвидировать свой офис вместе со штатом, причем в самом прямом смысле слова.
Но тут на помощь приходит его старый приятель Щеглов. Есть идея: пригласить опытного кризисного директора, да не простого, а настоящего японца Томокадзу-сан. Он, как "мистер Вульф", решает все проблемы быстро и радикально.
Сказано — сделано: Томокадзу-сан водворяется в офисе истерзанного Воронцова, и...начинается! Начинается настоящее противостояние японского духа и русской души, философии самураев и идеологии родной печки, которая сама везде ездит, главное с нее не упасть.
Получится ли у доблестного японца превратить наших "неторопливых философов" в "белых шелковых воротничков"?
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