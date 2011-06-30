Молодой бизнесмен Воронцов дошел, что называется, до ручки. Он-то строит свое дело грамотно и по всем зарубежным стандартам, а вот сотрудники не поддаются никаким мотивациям и методикам. Воронцов в таком отчаянии, что решается на крайнюю меру: он готов ликвидировать свой офис вместе со штатом, причем в самом прямом смысле слова.

Но тут на помощь приходит его старый приятель Щеглов. Есть идея: пригласить опытного кризисного директора, да не простого, а настоящего японца Томокадзу-сан. Он, как "мистер Вульф", решает все проблемы быстро и радикально.

Сказано — сделано: Томокадзу-сан водворяется в офисе истерзанного Воронцова, и...начинается! Начинается настоящее противостояние японского духа и русской души, философии самураев и идеологии родной печки, которая сама везде ездит, главное с нее не упасть.

Получится ли у доблестного японца превратить наших "неторопливых философов" в "белых шелковых воротничков"?