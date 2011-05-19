Суперменеджер, или Мотыга судьбы, 2011

В детстве братья Егор и Никита Ромашовы были лучшими друзьями, но по мере взросления их дороги расходились все дальше. Старший брат, Егор, решил любой ценой добиться успеха и пошел работать менеджером в нефтяную компанию. Теперь его будни состоят в заискивании перед начальством и перед его гламурной девушкой Стеллой. Первый же косяк приводит к тому, что герой теряет и работу, и Настю. Тогда к нему на помощь приходит младший брат, Никита, который все это время занимался в основном ролевыми играми: вместе со своей девушкой Дашей он является капитаном роты хоббитского Клана Лысых Холмов. Однако и у него есть свои неприятности: из клана была похищена Мотыга судьбы, могучее оружие Великого Торина, способное вершить судьбу Средиземья. Смогут ли герои одержать победы в обоих мирах?
Давным-давно в одном большом городе, когда кризис вроде бы миновал, жили два брата. Младший Никита был самым обыкновенным… хобитом, капитаном арбалетчиков из Клана Лысых Холмов, любил пиво, эльфийский лист, девушку Настю, романы про Средиземье и ничего не делать. Ну, а старший брат Егор служил обычным топ-менеджером большой нефтяной компании. Но у любого менеджера бывает белая полоса, а бывает… увольнение.
В один прекрасный день Егор остался без работы, без офиса и без девушки. И тогда решил Егор обратиться за помощью к своему младшему брату, правда, у того, тоже начались большие проблемы. Пропала мотыга Великого Торина — друга и соратника Никиты…