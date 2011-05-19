Суперменеджер, или Мотыга судьбы, 2011

Давным-давно в одном большом городе, когда кризис вроде бы миновал, жили два брата. Младший Никита был самым обыкновенным… хобитом, капитаном арбалетчиков из Клана Лысых Холмов, любил пиво, эльфийский лист, девушку Настю, романы про Средиземье и ничего не делать. Ну, а старший брат Егор служил обычным топ-менеджером большой нефтяной компании. Но у любого менеджера бывает белая полоса, а бывает… увольнение.

В один прекрасный день Егор остался без работы, без офиса и без девушки. И тогда решил Егор обратиться за помощью к своему младшему брату, правда, у того, тоже начались большие проблемы. Пропала мотыга Великого Торина — друга и соратника Никиты…