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Суперменеджер, или Мотыга судьбы Суперменеджер, или Мотыга судьбы
Киноафиша Фильмы Суперменеджер, или Мотыга судьбы

Суперменеджер, или Мотыга судьбы, 2011

2011 / Россия
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 2.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

В детстве братья Егор и Никита Ромашовы были лучшими друзьями, но по мере взросления их дороги расходились все дальше. Старший брат, Егор, решил любой ценой добиться успеха и пошел работать менеджером в нефтяную компанию. Теперь его будни состоят в заискивании перед начальством и перед его гламурной девушкой Стеллой. Первый же косяк приводит к тому, что герой теряет и работу, и Настю. Тогда к нему на помощь приходит младший брат, Никита, который все это время занимался в основном ролевыми играми: вместе со своей девушкой Дашей он является капитаном роты хоббитского Клана Лысых Холмов. Однако и у него есть свои неприятности: из клана была похищена Мотыга судьбы, могучее оружие Великого Торина, способное вершить судьбу Средиземья. Смогут ли герои одержать победы в обоих мирах? 

  • Фильм является пародией на жанр фэнтези. В частности, в нем задействованы герои из вселенной Джона Рональда Руэла Толкина. При написании сценария создатели опирались на его произведения, трилогию «Властелина колец» и «Сильмариллион». 
  • В качестве консультантов и членов массовки на съемочную площадку фильма были приглашены реальные члены ролевых клубов и исторических реконструкций. Большая часть реквизита была привезена на съемки из Казахстана, где он лежал со времен съемок фильма Сергея Бодрова-старшего «Монгол». 

Давным-давно в одном большом городе, когда кризис вроде бы миновал, жили два брата. Младший Никита был самым обыкновенным… хобитом, капитаном арбалетчиков из Клана Лысых Холмов, любил пиво, эльфийский лист, девушку Настю, романы про Средиземье и ничего не делать. Ну, а старший брат Егор служил обычным топ-менеджером большой нефтяной компании. Но у любого менеджера бывает белая полоса, а бывает… увольнение.

В один прекрасный день Егор остался без работы, без офиса и без девушки. И тогда решил Егор обратиться за помощью к своему младшему брату, правда, у того, тоже начались большие проблемы. Пропала мотыга Великого Торина — друга и соратника Никиты…

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 2.9
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 19 мая 2011
Премьера в мире 19 мая 2011
Возраст 16+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Богдан Дробязко
В ролях
Юрий Чурсин
Юрий Чурсин
Екатерина Вилкова
Екатерина Вилкова
Иван Охлобыстин
Иван Охлобыстин
Сергей Медведев
Сергей Медведев
Алексей Маклаков
Алексей Маклаков
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Суперменеджер, или Мотыга судьбы 1 постер
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Суперменеджер, или Мотыга судьбы
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Мята 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Демиург, 30/05/2011 - 18:51:52):Там Терминатора изображал актер, долго думала - где его видела (не в реале, разумеется). Так это же из… Читать дальше…
Мята 2 апреля 2015, 12:51
Нам фильм очень понравился! действительно смешной! намного лучше, чем "Самые лучшие фильмы" и тому подобное! Советую!
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