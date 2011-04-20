Форсаж 5, 2011

Освободив Доминика из-под стражи, Брайан и Миа Торетто были вынуждены пересечь несколько границ, чтобы укрыться от властей. Загнанным в угол с Рио-де-Жанейро, им предстоит выполнить последнюю работу во имя собственной свободы. Собирая команду самых лучших гонщиков, они понимают, что противостоять им предстоит коррумпированному дельцу, желающему их смерти. Но он не единственный, кто идет по следу героев. Крутой федеральный агент Люк Хоббс всегда выходит победителем — а в этот раз заданием его отряда стала поимка Дома и Брайана. Однако оказавшись в Бразилии, Хоббс не может отличить хороших парней от плохих, и загоняя добычу в угол, ему приходится полагаться только на собственные инстинкты… пока его никто не опередил.