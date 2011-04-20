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Fast Five

Форсаж 5, 2011

2011 / США
8.3 Оцените
230 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Брайан О’Коннор вместе с остальными членами банды приходит на помощь осужденному на 25 лет тюрьмы Доминику Торетто и вызволяет его из лап полиции. Команда перебирается в Бразилию, подальше от федералов, но ввязывается в дело, из-за которого им на хвост садится спецагент Люк Хоббс. Хоббс знает об этих уличных гонщиках все и намерен во что бы то ни стало остановить их.

  • Трюк с грузовиком-платформой, врезающимся в движущийся поезд, был снят практически без использования миниатюр и компьютерной графики. В кадре хорошо видно, что поезд чуть не сошел с рельсов. 
  • Роль Хоббса изначально была написана для Томми Ли Джонса. По словам Вина Дизеля, Дуэйн Джонсон попал в актерский состав из-за предложения фанатки по имени Джен Келли, которая сказала, что хотела бы увидеть совместную работу Дизеля и Джонсона.
  • В сцене ограбления поезда на правой руке Винса можно заметить шрамы. Это шрамы, которые остались после порезов металлической проволокой во время попытки ограбления грузовика в первом фильме “Форсаж”. 
  • Из-за негативной реакции автолюбителей на чрезмерное использование компьютерных спецэффектов в предыдущих фильмах, Джастин Лин настоял на том, чтобы в этом фильме увеличилось количество настоящих трюков.

Освободив Доминика из-под стражи, Брайан и Миа Торетто были вынуждены пересечь несколько границ, чтобы укрыться от властей. Загнанным в угол с Рио-де-Жанейро, им предстоит выполнить последнюю работу во имя собственной свободы. Собирая команду самых лучших гонщиков, они понимают, что противостоять им предстоит коррумпированному дельцу, желающему их смерти. Но он не единственный, кто идет по следу героев. Крутой федеральный агент Люк Хоббс всегда выходит победителем — а в этот раз заданием его отряда стала поимка Дома и Брайана. Однако оказавшись в Бразилии, Хоббс не может отличить хороших парней от плохих, и загоняя добычу в угол, ему приходится полагаться только на собственные инстинкты… пока его никто не опередил.

8.3 Оцените
230 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 28 апреля 2011
Премьера онлайн 1 февраля 2022
Премьера в мире 20 апреля 2011
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Джастин Лин
Джастин Лин
В ролях
Вин Дизель
Вин Дизель
Пол Уокер
Пол Уокер
Дуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон
Сон Ган
Сон Ган
Джордана Брюстер
Джордана Брюстер
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Dlim 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Domerus, 07/05/2011 - 00:34:49):Спасибо за совет. Зал опустел, но мы дождались-таки отрывка в конце. Но это уже перебор, имхо. Ладно… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
10 баллов трюкачам и 10 - персонально шОферу, который вел тачку внутри сейфа, на такой жаре это, наверное, гестаповская пытка.

Я без ума от… Читать дальше…
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