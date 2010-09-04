127 часов, 2010

В апреле 2003 года заядлый альпинист Арон Ральстон отправляется в поход в национальный парк Каньонлендс штата Юта. Опытный путешественник, он никому не рассказывает о том, куда идет. По дороге Арон встречает двух молодых туристок, Кристи и Меган, и решает показать им подземный бассейн, прежде чем девушки отправляются домой. После расставания Арон продолжает свой путь через каньон Блю Джон. Во время подъема он случайно отпускает руку и падает, ударившись о валун, который прижимает его правую руку и запястье к стене.

Арон пытается сдвинуть валун, но тот слишком тяжел и не двигается с места. Ральстон пытается докричаться до помощи, но вскоре понимает, что он в каньоне совсем один. Через некоторое время он начинает записывать видеодневник, используя свою видеокамеру для поддержания морального духа. В то же время он пытается постепенно сточить придавившую его часть валуна карманным ножом.

В течение следующих пяти дней Арон откладывает оставшуюся у него еду и 150 миллилитров воды. Ночью изо всех сил пытается согреться, а под утро ему приходится пить свою мочу, поскольку вода заканчивается. В тщетной попытке поднять валун, он конструирует шкив с помощью альпинистской веревки, но это не помогает.

В течение нескольких дней Арон впадает в отчаяние и начинает галлюцинировать о том, что он сделал, если б смог освободиться. Эти мечты возвращают его в жажду к жизни, но чтобы выбраться из западни, Арону предстоит пережить нечто намного более страшное, чем все, что он испытал до этого.