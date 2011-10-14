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Texas Killing Fields

Поля, 2011

2011 / США
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

В небольшом техасском городке местный детектив Содер и только что переведенный из Нью-Йорка детектив Хей выслеживают серийного убийцу-садиста, сбрасывающего изуродованные тела своих жертв в болота близ города, которое местные жители стали называть «Поля смерти». Хотя болота находятся вне их юрисдикции, детектив Хей не может оставить город в жертву маньяку и, несмотря на предупреждения своего партнера, решает расследовать преступления. Вскоре убийца меняет игру и начинает охоту на детективов, дразня их возможными уликами на местах преступления, всегда оставаясь на шаг впереди. Когда их знакомая девушка Энн пропадает, детективы вступают в гонку со временем, чтобы поймать убийцу, пока она еще жива… 

  • Готовясь к своим ролям, Шерил Ли и Хлоя Грейс Морец проводили много времени в реабилитационном центре для наркоманов, изучая их поведение и привычки. 
  • Реальные полицейские, сыгранные Джеффри Дином Морганом и Сэмом Уортингтоном в этом фильме, показаны в эпизоде сериала «48 часов» от 22 октября 2011 года. Эпизод называется «Поля смерти» и рассказывает их историю в документальной форме. 
  • Хотя действие фильма происходит в «Техасском заливе», настоящая область, известная как «поля смерти», больше похожа на низменную, покрытую травой или болотистую местность. Фильм был полностью снят в Луизиане для более «болотного» вида.

В Техасе происходит серия загадочных зверских убийств. Чтобы положить конец кровавому кошмару, угнетающему весь штат, техасский следователь объединяет усилия с опытным нью-йоркским сыщиком.

В центре сюжета — два детектива: один местный техасец Майк Саудер, второй — переехавший из Нью-Йорка Брайан Хай. Герои в паре расследуют загадочные убийства жертв, найденных на Полях Смерти. Сложность в том, что места преступления как такового нет: всех жертв преступники привозят из других мест и просто сваливают в Техасе — отсюда и название Поля Смерти для этой области. Внезапно из следователей детективы сами превращаются в жертв: преступники начинают играть с ними в кошки-мышки, подсовывая улики и донимая звонками с телефонов убитых. Когда они похищают местную девочку Энн, Саудер и Хай идут на все, чтобы найти ее.

7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 24 ноября 2011
Премьера в мире 14 октября 2011
Возраст 16+
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Эми Канаан Манн
В ролях
Сэм Уортингтон
Сэм Уортингтон
Джеффри Дин Морган
Джеффри Дин Морган
Джессика Честейн
Джессика Честейн
Хлоя Грейс Морец
Хлоя Грейс Морец
Джейсон Кларк
Джейсон Кларк
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Как ни странно это прозвучит, но «Техасские поля смерти» – таково полное название фильма – своим устройством отчетливо напоминают «Монстра» Пэтти Дженкинс. И хотя картины сделаны совершенно по-разному и совершенно, будто бы, о разном, у каждой  в центре – своего рода символическая воронка, куда засасываются все сюжетные линии и судьбы персонажей. «Монстром» у Дженкинс называли аттракцион «Чертово колесо», вокруг которого…
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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Андрей133 от 27/11/2011 - 13:00:58

Да, от самой истории мурашки по коже. И глаза эти у Моргана, и пот на лице. И девочка… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Не очень.
Хорошие актеры ДиДи Морган и Джессика Честейн выдали по полной, их персонажи на людей похожи. Тут и боль, и отчаянье пополам с надеждой.… Читать дальше…
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