Поля, 2011

В Техасе происходит серия загадочных зверских убийств. Чтобы положить конец кровавому кошмару, угнетающему весь штат, техасский следователь объединяет усилия с опытным нью-йоркским сыщиком.

В центре сюжета — два детектива: один местный техасец Майк Саудер, второй — переехавший из Нью-Йорка Брайан Хай. Герои в паре расследуют загадочные убийства жертв, найденных на Полях Смерти. Сложность в том, что места преступления как такового нет: всех жертв преступники привозят из других мест и просто сваливают в Техасе — отсюда и название Поля Смерти для этой области. Внезапно из следователей детективы сами превращаются в жертв: преступники начинают играть с ними в кошки-мышки, подсовывая улики и донимая звонками с телефонов убитых. Когда они похищают местную девочку Энн, Саудер и Хай идут на все, чтобы найти ее.