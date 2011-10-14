Поля, 2011

В небольшом техасском городке местный детектив Содер и только что переведенный из Нью-Йорка детектив Хей выслеживают серийного убийцу-садиста, сбрасывающего изуродованные тела своих жертв в болота близ города, которое местные жители стали называть «Поля смерти». Хотя болота находятся вне их юрисдикции, детектив Хей не может оставить город в жертву маньяку и, несмотря на предупреждения своего партнера, решает расследовать преступления. Вскоре убийца меняет игру и начинает охоту на детективов, дразня их возможными уликами на местах преступления, всегда оставаясь на шаг впереди. Когда их знакомая девушка Энн пропадает, детективы вступают в гонку со временем, чтобы поймать убийцу, пока она еще жива…
В Техасе происходит серия загадочных зверских убийств. Чтобы положить конец кровавому кошмару, угнетающему весь штат, техасский следователь объединяет усилия с опытным нью-йоркским сыщиком.
В центре сюжета — два детектива: один местный техасец Майк Саудер, второй — переехавший из Нью-Йорка Брайан Хай. Герои в паре расследуют загадочные убийства жертв, найденных на Полях Смерти. Сложность в том, что места преступления как такового нет: всех жертв преступники привозят из других мест и просто сваливают в Техасе — отсюда и название Поля Смерти для этой области. Внезапно из следователей детективы сами превращаются в жертв: преступники начинают играть с ними в кошки-мышки, подсовывая улики и донимая звонками с телефонов убитых. Когда они похищают местную девочку Энн, Саудер и Хай идут на все, чтобы найти ее.
Да, от самой истории мурашки по коже. И глаза эти у Моргана, и пот на лице. И девочка… Читать дальше…
Хорошие актеры ДиДи Морган и Джессика Честейн выдали по полной, их персонажи на людей похожи. Тут и боль, и отчаянье пополам с надеждой.… Читать дальше…