Липучка, 2011

На банк одновременно нападают две группы грабителей: три высокотехнологичных специалиста и два деревенских скомороха. Они случайно убивают прохожего и берут восьмерых заложников. Один из них, Трипп, замечает несколько загадочных деталей, из которых он догадывается, что совпадения были преднамеренными: грабителей заманили в банк с помощью неправильных чертежей и неисправного оборудования, чтобы другой преступник менеджер банка Гордон Блайт, который возглавляет список разыскиваемых ФБР грабителей банков, мог убить их, чтобы замести за собой следы. Но помогут ли герою эти знания сбежать и остаться в живых?