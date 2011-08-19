Липучка, 2011

На банк одновременно нападают две группы грабителей: три высокотехнологичных специалиста и два деревенских скомороха. Они случайно убивают прохожего и берут восьмерых заложников. Один из них, Трипп, замечает несколько загадочных деталей, из которых он догадывается, что совпадения были преднамеренными: грабителей заманили в банк с помощью неправильных чертежей и неисправного оборудования, чтобы другой преступник менеджер банка Гордон Блайт, который возглавляет список разыскиваемых ФБР грабителей банков, мог убить их, чтобы замести за собой следы. Но помогут ли герою эти знания сбежать и остаться в живых?
Перед самым закрытием в банк врывается две группы грабителей. Посетители и работники банка оказываются между двух огней. Один из посетителей старается примирить представителей двух криминальных групп — ведь это единственный шанс выжить для тех кто оказался в банке, а для него шанс произвести впечатление на девушку-кассира, в которую он влюбился с первого взгляда. Постепенно наш герой понимает, что похоже, все кроме него оказались в этом банке в момент ограбления не случайно…