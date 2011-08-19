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Липучка, 2011

2011 / США
7.3 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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На банк одновременно нападают две группы грабителей: три высокотехнологичных специалиста и два деревенских скомороха. Они случайно убивают прохожего и берут восьмерых заложников. Один из них, Трипп, замечает несколько загадочных деталей, из которых он догадывается, что совпадения были преднамеренными: грабителей заманили в банк с помощью неправильных чертежей и неисправного оборудования, чтобы другой преступник менеджер банка Гордон Блайт, который возглавляет список разыскиваемых ФБР грабителей банков, мог убить их, чтобы замести за собой следы.  Но помогут ли герою эти знания сбежать и остаться в живых? 

  • Сценаристы фильма Джон Лукас и Скотт Мур известны по фильму «Мальчишник в Вегасе», а режиссер Роб Минкофф работал над «Королем Львом». Съемки фильма проходили в Батон-Руж, штат Луизиана, в июне 2010 года. 
  • Начальный анимационный ролик создал Джифви Бодо. Бодо планировал полностью анимировать фильм, но из-за проблем с бюджетом и из-за того, что Минкофф очень полюбил этот ролик, он решил использовать это в конечном варианте фильма. 
  • Трипп использует препарат Депакин, стабилизатор настроения, что, скорее всего, означает, что герой страдает от биполярного расстройства.

Перед самым закрытием в банк врывается две группы грабителей. Посетители и работники банка оказываются между двух огней. Один из посетителей старается примирить представителей двух криминальных групп — ведь это единственный шанс выжить для тех кто оказался в банке, а для него шанс произвести впечатление на девушку-кассира, в которую он влюбился с первого взгляда. Постепенно наш герой понимает, что похоже, все кроме него оказались в этом банке в момент ограбления не случайно…

7.3 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 25 августа 2011
Премьера в мире 19 августа 2011
Возраст 18+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Роб Минкофф
Роб Минкофф
В ролях
Эшли Джадд
Эшли Джадд
Патрик Демпси
Патрик Демпси
Мехи Файфер
Прюитт Тэйлор Винс
Прюитт Тэйлор Винс
Тим Блейк Нельсон
Тим Блейк Нельсон
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Режиссер Роб Минкофф и сценаристы Джон Лукас и Скотт Мур, хорошенько поднапружившись, прыгнули выше головы, создав вполне смотрибельный продукт на, казалось бы, вдоль и поперек изъезженную тему. Конечно, в режиссуре Минкоффа, в характерной нарочитости определенных визуальных и драматургических приемов (интернет-рейтинг грабителей банков и т. п.) чувствуется то, что он снимал в основном детское кино. Однако вполне взрослая энергетика и ритмика (взять хотя бы ловкий и довольно сильно…
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Розака 2 апреля 2015, 12:51
Народ, а скажите, кто ж номер 1 был? ИМХО не тот, кого убили.... Может таки герой Патрика Демпси? Нет?
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