Воды слонам!, 2011

Америка времен Великой депрессии. После смерти родителей юноша по имени Джейкоб вынужден оставить университет, где обучался профессии ветеринара, и зарабатывать себе на жизнь. Случай приводит молодого человека в бродячий цирк под управлением Августа Розенблюта. Здесь он вскоре знакомится с Марленой, очаровательной супругой директора цирка. Между ней и Джейкобом вспыхивают чувства, однако, похоже, у этих отношений нет будущего. В отчаянии юноша уговаривает Марлену сбежать, но планы влюбленных срываются – Август узнает об их романе и не собирается отпускать жену просто так…