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Воды слонам! Воды слонам!
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Water For Elephants

Воды слонам!, 2011

2011 / США
8.0 Оцените
64 голоса Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Америка времен Великой депрессии. После смерти родителей юноша по имени Джейкоб вынужден оставить университет, где обучался профессии ветеринара, и зарабатывать себе на жизнь. Случай приводит молодого человека в бродячий цирк под управлением Августа Розенблюта. Здесь он вскоре знакомится с Марленой, очаровательной супругой директора цирка. Между ней и Джейкобом вспыхивают чувства, однако, похоже, у этих отношений нет будущего. В отчаянии юноша уговаривает Марлену сбежать, но планы влюбленных срываются – Август узнает об их романе и не собирается отпускать жену просто так…

  • В основу сценария легла одноименная книга Сары Груэн.
  • На роль Джейкоба пробовались такие актеры, как Ченнинг Татум, Эндрю Гарфилд, Эмиль Хирш, Энтони Фицджеральд. 
  • На роль Марлен Розенблют создатели фильма приглашали Скарлетт Йоханссон, однако актриса отказалась от съемок.
  • “Воды слонам!” – второй совместный проект Риз Уизерспун (Марлена) и Роберта Паттинсона (Джейкоб). В 2004 году они снимались в фильме “Ярмарка тщеславия”, где исполнили роли… матери и сына. 
  • В фильмографии Риз Уизерспун и Роберта Паттинсона есть фильм под названием “Сумерки”. Правда, это не один и тот же проект – триллер “Сумерки” с участием Риз вышел на экраны в 1998 году, а первая часть саги, в которой Роберту досталась главная роль – в 2008.

Годы Великой депрессии, глубокий финансовый кризис. Чтобы как-то выжить, Джейкоб устраивается в бродячий цирк присматривать за животными, но взгляд его гораздо чаще обращается на великолепную, волнующую, завораживающую Марлену - звезду шоу и … жену хозяина цирка. Возникает классический любовный треугольник со всеми вытекающими последствиями, страданиями и страстями.

8.0 Оцените
64 голоса Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 21 апреля 2011
Премьера онлайн 21 мая 2021
Премьера в мире 15 апреля 2011
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Френсис Лоуренс
Френсис Лоуренс
В ролях
Роберт Паттинсон
Роберт Паттинсон
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
Кристоф Вальц
Кристоф Вальц
Джеймс Фрейн
Джеймс Фрейн
Пол Шнайдер
Пол Шнайдер
Все актеры и съемочная группа
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Воды слонам!
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
j_miata 2 апреля 2015, 12:51
повелась на трейлер.то есть сюжет как бы изначально был предсказуем и все такое, однако силу почувствовала какую-то невиданную, энергию, волшебство,… Читать дальше…
makkoy 2 апреля 2015, 12:51
Как по мне фильм «Воды слонам» - бред. Сразу по названию – воды слонам! – решил, что это муть. И очень пожалел, когда посмотрел. Во-первых, актерам… Читать дальше…
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