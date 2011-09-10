Dave Brown [Кайлу Тимкинсу] Имей в виду, я не расист. На самом деле, я ненавижу всех людей одинаково. И если поможет, я спал с некоторыми из ваших. Если хочешь злиться на кого-то, попробуй на Дж. Эдгара Гувера. Он был расистом. Или на Отцов-основателей, всех рабовладельцев.