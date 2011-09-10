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Постер фильма Бастион
5.8
Бастион - Трейлер
Киноафиша Фильмы Бастион
5.8

Бастион

, 2011
Rampart
США / криминал, боевик, драма, триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Бастион
5.8
Бастион - Трейлер
Бастион  Трейлер

О фильме

В основу сюжета положен реальный скандал вокруг спецотдела полицейского департамента Лос-Анджелеса, когда более полусотни офицеров предстали перед внутренней администрацией по обвинению в коррупции и превышении должностных полномочий. Офицер, случайно втянутый в это громкое дело, всячески пытается восстановить свое доброе имя и честную репутацию.

В ролях

Вуди Харрельсон
Вуди Харрельсон
David Douglas Brown
Стив Бушеми
Стив Бушеми
Сигурни Уивер
Сигурни Уивер
Joan Confrey
Робин Райт
Робин Райт
Бен Фостер
Бен Фостер
General Terry
Энн Хеч
Энн Хеч
Синтия Никсон
Синтия Никсон
Джон Фостер
Michael Whittaker
Джон Бернтал
Джон Бернтал
Dan Morone
Стелла Шнабель
Jane
Рубен Гарфиас
Pharmacy Security Guard
Deadlee
Pharmacy Punk
Режиссер Орен Муверман
Сценарист Джеймс Эллрой, Орен Муверман
Композитор Дикон Хинчлифф
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2011
Премьера онлайн 23 ноября 2011
Премьера в мире 10 сентября 2011
Дата выхода
10 сентября 2011 Россия 18+
24 февраля 2012 Великобритания
9 июля 2012 Германия
28 июня 2012 Греция
6 ноября 2013 Италия
10 сентября 2011 Казахстан
23 ноября 2011 США
10 сентября 2011 Украина
3 июля 2013 Франция
MPAA R
Бюджет $12 000 000
Сборы в мире $1 567 905
Производство Lightstream Entertainment, Waypoint Entertainment, The Third Mind Pictures
Другие названия
Rampart, Brudny glina, Kaitsevall, Rampart - Cop außer Kontrolle, Rampart - O Renegado, Rempart, Sta oria, Tranh Đấu, Tvirtovė, Um tira acima da lei, Στα όρια, Бастион, Бастіон, Полицейски участък Рампарт, Лос Анджелис, ランパート　汚れた刑事, 野獸特警

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 14 голосов
5.8 IMDb

Трейлеры фильма

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Бастион - Трейлер
Бастион Трейлер
Бастион - Отрывок 1
Бастион Отрывок 1
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Цитаты

Dave Brown [Кайлу Тимкинсу] Имей в виду, я не расист. На самом деле, я ненавижу всех людей одинаково. И если поможет, я спал с некоторыми из ваших. Если хочешь злиться на кого-то, попробуй на Дж. Эдгара Гувера. Он был расистом. Или на Отцов-основателей, всех рабовладельцев.

Отзывы о фильме

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