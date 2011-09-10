В основу сюжета положен реальный скандал вокруг спецотдела полицейского департамента Лос-Анджелеса, когда более полусотни офицеров предстали перед внутренней администрацией по обвинению в коррупции и превышении должностных полномочий. Офицер, случайно втянутый в это громкое дело, всячески пытается восстановить свое доброе имя и честную репутацию.
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